Corona: Was nun aus dem Berufsinfotag in Eslohe wird

Die nächste Corona bedingte Absage in der Gemeinde Eslohe: In enger Abstimmung mit den Schulleitungen von Real- und Hauptschule hat Eslohe aktiv entschieden, den Berufsinfotag abzublasen.

Die dem Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und den Betrieben sonst so angenehme Atmosphäre am Schulzentrum, sei in der aktuellen epidemischen Lage als zu kritisch anzusehen, betont Dr. Rochus Franzen, der als Beisitzer von Eslohe aktiv für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich ist.

Eine Corona konforme Änderung des Konzeptes ist für ihn keine Option. Man habe gemeinsam mit den Schulen entschieden, am grundsätzlichen Konzept - nämlich den Berufsinfotag am Schulzentrum durchzuführen - festhalten zu wollen.

Die Veranstaltung, die jährlich im November stattfindet, soll Jugendlichen die Möglichkeiten der Region aufzeigen und gleichzeitig eine Plattform für die heimischen Betriebe und Einrichtungen sein. Im vergangenen Jahr hatten sich 44 Betriebe für diesen Tag angemeldet - und damit so viele wie nie zuvor. Die Veranstaltung ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Dr. Rochus Franzen, hofft nun, dass sich nach der Corona bedingten Absage in diesem Jahr, 2021 ähnlich viele Betriebe und Institutionen aus der Region beteiligen.