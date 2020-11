Corona: Was aus dem Jahresempfang der Gemeinde Eslohe wird

Nach der Gemeinde Bestwig hat nun auch die Gemeinde Eslohe ihren für Januar geplanten Neujahrsempfang abgeblasen. Das hat Bürgermeister Stephan Kersting auf Nachfrage bestätigt. Hintergrund ist die aktuelle Corona-Situation.

Man habe intern entschieden, so Kersting, die Veranstaltung im kommenden Jahr nicht stattfinden zu lassen. „Egal, wie sich die Corona-Lage bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt, es wäre ein völlig falsches Zeichen, unter diesen Vorzeichen als Kommune zu einem Jahresempfang zu laden.“

Zum Jahresempfang lädt die Gemeinde Eslohe zu Beginn eines jeden Jahres im Wechsel unterschiedliche Personengruppen ein - mal sind es Vertreter des Sozialen Bereiches, mal Vertreter der Wirtschaft. Im kommenden Jahr wären die Vereine an der Reihe gewesen - ein Abend, an dem das Foyer des Rathauses erfahrungsgemäß ganz besonders gut gefüllt ist. „Das wäre unverantwortlich“, so Bürgermeister Stephan Kersting.

Eine Verschiebung der Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr kommt für Kersting nicht im Frage. Man habe entschieden, den Empfang 2021 ersatzlos zu streichen. Das sei bedauerlich, aber nun einmal nicht zu ändern.