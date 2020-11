Die stellvertretende Schülersprecherin des Bestwiger Berufskollegs Larissa Mast. Auch sie stellte ihre Fragen an den FDP-Bundestagsabgeordneten Carl-Julius Cronenberg.

Corona Corona: Überfüllte Züge, aber Abstand halten in der Schule

Bestwig. Bestwiger Schüler haben die Zustände in den Zügen kritisiert. In der Schule gilt Abstand, im Zug sitzen sie vorher aber dicht an dicht.

Zwei Stunden lang hat der der heimische FDP- Bundestagsabgeordnete Carl-Julius Cronenberg jetzt das Berufskolleg Bergkloster Bestwig besucht. Und die Schülerinnen und Schüler stellten ihm viele Fragen: Unter anderem, warum die Politik nicht dafür sorge, dass mehr Busse und Bahnen eingesetzt würden, da es doch zurzeit so wichtig sei, Abstand zu halten.

„Wenn ich mich morgens in Marsberg in den Zug nach Bestwig setze, sind zwei Stationen später alle Sitzplätze belegt. Dann wird es im Zug immer enger“, sagt Schülervertreter Florian Loos. Gleichzeitig beklage die Landesregierung, dass die Mittel für zusätzliche Kapazitäten beim Öffentlichen Nahverkehr nicht abgerufen würden. Ein Problem, dem der Bundestagsabgeordnete nach eigenen Angaben nachgehen will.

Und natürlich wurde bei der Gelegenheit auch über Bundespolitik gesprochen. Etwa über die Frage, inwieweit sich freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit mit den Corona-Verfügungen vertragen. Dazu hat der Politiker aus dem Sauerland eine klare Meinung: „Entscheidend ist die Akzeptanz.“

Und die sei nur zu erreichen, wenn man auch selbst Verantwortung mittrage und die Entscheidungen demokratisch legitimiert seien: „Im Frühjahr musste es vielleicht zentrale Verfügungen geben. Aber jetzt gehören die Entscheidungen im Hinblick auf Corona nicht auf die Straße und nicht in die Gerichtssäle, sondern zurück in die Parlamente.“ Im Zusammenhang auf die Vorgänge in Leipzig machte er klar: „Proteste muss die Demokratie aushalten. Aber aus dem Recht auf Demonstrationen ergibt sich nicht das Recht auf die gesundheitliche Gefährdung anderer.“