Eine Mund-Nasen-Bedeckung liegt während einer Unterrichtsstunde neben einem Mäppchen und Schulbüchern auf einem Schultisch. Jetzt beginnt die Anmeldung - in Meschede findet sie in diesem Jahr anders als sonst statt.

Bildung Corona: So läuft die Anmeldung an den Schulen in Meschede

Meschede. Wegen Corona sind keine persönlichen Anmeldungen an den Schulen in Meschede möglich. Stattdessen gilt ein neues Verfahren.

Die Anmeldung der künftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler kann wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht persönlich an den Grundschulen der Kreis- und Hochschulstadt Meschede erfolgen. Wie bisher können Eltern ihr Kind an einer Grundschule ihrer Wahl anmelden. Doch das Verfahren ist diesmal anders. Alle Eltern, deren Kind am 1. August 2021 schulpflichtig wird, bekommen in den nächsten Tagen per Post entsprechende Informationen und Formulare zur Anmeldung geschickt.

Unterlagen einreichen

Die Anmeldung zur Einschulung und die dazugehörigen Unterlagen können ab sofort bei der Grundschule der Wahl eingereicht werden. Die Abgabe der Unterlagen ist möglich bis zum 6. November per Post, per Einwurf in den Briefkasten der Schule sowie per Mail. Eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes muss hinzugefügt werden, außerdem bei alleinigem Sorgerecht ein entsprechender Nachweis darüber.

Unter dem Link www.meschede.de/anmeldunggrundschulen hat die Kreis- und Hochschulstadt Meschede alle Informationen noch einmal zusammengefasst. Bei Fragen stehen die Schulsekretärinnen sehr gerne telefonisch zur Verfügung; für Familien mit internationaler Familiengeschichte ist Maria Kitsaki in der Zeit vom 26. Oktober bis 6. November montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0160/170 892 4 Ansprechpartnerin.