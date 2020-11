Die Corona-Pandemie nimmt aktuell Einfluss auf die bereits geplanten Informationsveranstaltungen der weiterführenden Schulen im Mescheder Stadtgebiet. Wie gewohnt kann keiner der geplanten Termine stattfinden. Einige Schule präsentieren sich nun online.

Realschule der Stadt Meschede

Eine endgültige Entscheidung zu diesem Thema ist an der Realschule der Stadt Meschede zwar noch nicht gefallen, aktuell steht aber schon fest, dass der Tag der offenen Tür in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Geplant sind alternativ kleine Videoclips, die die Räumlichkeiten der Schule zeigen. „Und unsere Lehrerinnen und Lehrer werden in den Videos etwas zu den Fächern erklären“, sagt Schulleiter Volker Stratmann.

An den zusätzlichen unterrichtsfreien Tagen vor den Weihnachtsferien sollen die Clips finalisiert werden und dann spätestens im Januar auf der Schulhomepage zugänglich sein. „Wer danach noch fragen hat, kann im Sekretariat einen Termin für ein persönliches Gespräch ausmachen. Zur Not stelle ich dafür noch ein großes Zelt auf den Schulhof oder wir nutzen den geräumigen Eingangsbereich“, so der Schulleiter, der nur ungern auf eine persönliche Beratung der Eltern verzichten möchte.

St.-Walburga-Realschule

Aktuell sind noch alle Eltern, deren Kinder zur Zeit die 4. Grundschulklasse besuchen, am Dienstag, 1. Dezember, um 18 bzw. alternativ um 20 Uhr zu einem Informationsabend in die St.-Walburga-Realschule eingeladen. Aufgrund der Pandemie findet die Veranstaltung zu verschiedenen Uhrzeiten statt. Sollte die Veranstaltung ausfallen müssen, vermeldet die Schule dies spätestens am Ende der Woche (28./29. November) über die Homepage.

Für den Fall der Fälle hat die Schulleitung bereits mehrere Szenarien vorbereitet. „Wenn die Informationsveranstaltung ausfallen sollte, werden wir alle angemeldeten Eltern telefonisch informieren“, so Claudia Heitkamp-Kappest, stellvertretende Schulleiterin der St.-Walburga Realschule. Möglich sind digitale Varianten der geplanten Informationsveranstaltungen, je nach Pandemie-Entwicklung wird die Veranstaltung auch noch einmal verschoben. „Es ist uns sehr, sehr wichtig, die Eltern und Kinder über unsere Schule zu informieren und wir werden auf jeden Fall ein Angebot schaffen“, so Heitkamp-Kappest.

Gymnasium der Benediktiner

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die für Mittwoch, 2. Dezember, geplante Informationsveranstaltung am Gymnasium der Benediktiner nicht stattfinden, ebenso der für Samstag, 5. Dezember, geplante Tag der offenen Tür. Alternativ gibt es ab dem 5. Dezember Online-Angebote auf der Website der Schule, die eine Information über die Schullaufbahn am Gymnasium der Benediktiner ermöglichen. Auf der Website besteht auch die Möglichkeit, sich in einen E-Mail-Verteiler einzutragen. Sollte die Entwicklung der Infektionszahlen Präsenzveranstaltungen wieder möglich machen, werden solche Veranstaltungen auf der Website der Schule sowie über den Mail-Verteiler zeitnah angekündigt. Ab sofort können auch Termine für individuelle Beratungsgespräche mit der Schulleitung über das Schulsekretariat vereinbart werden.

Gymnasium der Stadt Meschede

„Kinder der vierten Klassen und ihre Eltern sind herzlich dazu eingeladen, trotz der coronabedingten Einschränkungen den digitalen Tag der offenen Tür ab Ende November zu nutzen“, heißt vom Gymnasium der Stadt Meschede. Am Wochenende des 28. und 29. Novembers wird ein „Padlet“ über die Schulhomepage zugänglich sein, in welchem sich vielfältige Informationen zum Schulleben am Gymnasium der Stadt Meschede befinden.

Darüber hinaus ist es ab sofort möglich, individuelle Beratungsgespräche über das Sekretariat der Schule zu vereinbaren, die dann für die Familie in der Schule stattfinden dürfen. Ob die angekündigten kleinen Tage der offenen Tür an verschiedenen Terminen im Dezember und Januar stattfinden können, wird von den weiteren politischen Entscheidungen abhängen.

St.-Walburga-Hauptschule Meschede

Margot Freise, Schulleiterin der St.-Walburga-Hauptschule, geht davon aus, dass der für den 23. Januar angesetzte Tag der offenen Tür an ihrer Schule nicht stattfinden kann. Ab diesem Termin wird es deshalb Online-Angebote auf der Schulhomepage geben. „Es werden Info-Materialien und kleine Videos zur Verfügung gestellt, die aktuell mit einer Schülergruppe im Informatikunterricht ausgearbeitet werden“, so Freise. Wenn darüber hinaus Informationsbedarf bestehe, bietet die Schule Einzelberatungen für Eltern nach Absprache an - persönlich und auch per Videotelefonie (Skype). Die Informationsbroschüren der Schule wurden bereits in den Grundschulen verteilt.

Konrad-Adenauer Hauptschule Freienohl

So auch in Freienohl. An der Konrad-Adenauer-Hauptschule wurden die Info-Flyer auf Papier als auch als Datei an die Grundschulen verteilt und aktuell berät man darüber, wie und ob der Tag der offenen Tür am 9. Januar stattfinden kann. Schulleiter Detlev Pecko plant aber für den Fall der Fälle mit dem Kollegium parallel schon eine digitale Variante des Tages. „Wir haben nächsten Dienstag eine Konferenz und werden dann besprechen, welche Optionen es geben kann. Grundsätzlich gehe ich aber auch davon aus, dass Politik und Schulaufsicht die Relevanz der Informationsveranstaltungen auf dem Schirm haben und da etwas kommen wird“, so Pecko.

Kurzfristige Informationen zu ausfallenden Informationsveranstaltungen und Alternativen gibt es auf den Schulhomepages. Fragen können per Email oder Telefon an das jeweilige Sekretariat gerichtet werden.

Gymnasium der Stadt Meschede: www.gymnasium-meschede.de , Tel. 0291/99380, post@gymnasium-meschede.de.

Gymnasium der Benediktiner: www.gymn-benedictinum.de , Tel. 0291-9968-0, verwaltung@gymn-benedictinum.de.

St.-Walburga-Hauptschule: www.walburga-hauptschule.de , Tel. 0291/6561, Sekretariat@Walburga-Hauptschule.de.

Realschule der Stadt Meschede: www.realschule-meschede.de , Tel. 0291/6177 post@realschule-meschede.de

St.-Walburga-Realschule: www.walburga-realschule.de , 0291/9529840, info@walburga-realschule.de.

Konrad-Adenauer-Hauptschule Freienohl: www.kas-freienohl.de , Tel. 02903/6305.