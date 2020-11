Corona: Quarantäne im Velmeder Christophorus-Haus

Im Velmeder Christophorus-Haus ist ein Teil der Bewohner unter Quarantäne gestellt worden, nachdem einer der dort lebenden Senioren positiv auf Corona getestet worden ist. Laut Einrichtungsleiterin Renate Körner gilt die Quarantäne für einen Wohnbereich der Senioreneinrichtung.

Betroffen seien davon 16 Seniorinnen und Senioren. Die Angehörigen seien persönlich darüber informiert worden, in den kommenden 14 Tagen auf persönliche Kontakte mit den 16 Bewohnern zu verzichten. „Wir bekommen in der aktuellen Lage wirklich Unterstützung von allen Seiten“, sagt Körner. Insgesamt leben in der Senioreneinrichtung an der Bundesstraße in Velmede 67 Bewohner.

Besucherfenster eingerichtet

Zu Beginn der Krise im Frühjahr hatte die Residenz mit einer pfiffigen Corona-Idee auf sich aufmerksam gemacht: Zu Zeiten, als Besuche in der Einrichtung wegen der Pandemie komplett untersagt waren, hatte das Christophorus-Haus zwei „Besucherfenster“ eingerichtet. Durch die geöffneten Fenster konnten sich die Senioren drinnen auf Abstand mit ihren Angehörigen draußen unterhalten.