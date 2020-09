Corona: Niederländer müssen im HSK Test vorweisen

Meschede/Hochsauerlandkreis. In Meschede wird nach einem positiven Corona-Test eine Kindergarten-Notgruppe eingerichtet. Und: Was für Urlauber aus den Niederlanden gilt.

Nach dem positiven Corona-Test bei einem Kind im St.-Walburga-Kindergarten in Meschede ist dort eine Notgruppe eingerichtet worden. Das berichtet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Für drei Erzieherinnen und 28 Kinder hat das Kreisgesundheitsamt eine Quarantäne angeordnet. Die Betroffenen werden in Kürze getestet.

Die Statistik im Hochsauerlandkreis weist am Freitag sechs Neuinfizierte aus. Damit gibt es aktuell 26 Infizierte 816 Genesene und 18 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden fünf Personen behandelt, eine davon intensiv-medizinisch. Die Zahl aller Infizierten beträgt 860. Die Infizierten verteilen sich insgesamt auf die Städte Arnsberg (9), Bestwig (1), Marsberg (8), Meschede (4), Schmallenberg (1), Sundern (2) und Winterberg (1).

Teile der Niederlande sind Risikogebiet

Seit Mittwochabend gehören unter anderem die niederländischen Provinzen Noord-Holland und Südholland zu den ausgewiesenen Risikogebieten: Deshalb weist das Kreisgesundheitsamt nochmals darauf hin, dass Touristen aus Risikogebieten, die im Sauerland Urlaub machen möchten, bei der Einreise einen negativen PCR-Test auf SARS-Covid-2 vorweisen müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken nach der zurzeit geltenden Coronaschutzverordnung untersagt. Hierzu zählen beispielsweise Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und Campingplätze.

Der negative Test darf bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein und muss den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts entsprechen. Das negative Testergebnis auf Corona SARS-CoV-2 ist zusammen mit den Personalien als Kopie an den Hochsauerlandkreis, Gesundheitsamt, Steinstr. 27 in 59872 Meschede zu senden oder in digitaler Form an infektionsschutz@hochsauerlandkreis.de (z.B. als pdf-Datei oder jpg- bzw. png-Foto).