Corona: Mescheder Bürgermeister „berührt“ vom Engagement

Meschede. Bürgermeister Christoph Weber wendet sich in einem offenen Brief zur Coronakrise an die Menschen in Meschede. Sie sollen auch vor Ort kaufen.

Bürgermeister Christoph Weber wendet sich in einem offenen Brief zur Corona-Krise an die Menschen in Meschede.

„Wir müssen Risiken einschränken“

„Das Thema Corona-Virus bewegt Sie – das erfahre ich aus zahlreichen Gesprächen, Telefonaten oder E-Mails. Niemand sollte daran zweifeln, dass dieses Virus eine Herausforderung für uns alle darstellt. Wir müssen es sehr ernst nehmen. Genau so richtig ist aber auch, dass wir bei allen Fragen planvoll und überlegt vorgehen müssen. Angst ist kein guter Ratgeber.

Es gilt, Lösungen und Strategien anzuwenden, um eine Herausforderung in vernünftiger Weise zu bewältigen. Das betrifft jeden Einzelnen und es gilt genau so für unsere Behörden. Bei all dem, was jetzt getan wird, sollten wir immer daran denken, was das Ziel ist: Wir müssen Risiken einschränken, Infektionswege unterbinden und Gefahren ausschalten. Gelingt uns das, ist das ein riesiger Gewinn - zum einen für unsere Stadt und das, was sie ausmacht; zum anderen aber auch für jeden Bürger, für jede Bürgerin.

Engagierte Arbeit

In den städtischen Einrichtungen haben wir uns auf die Situation eingestellt. Auch die Stadtverwaltung ist für den Besucherverkehr geschlossen. Aber: Das Team der Stadt Meschede ist weiter für Sie da. Die Kontakte erfolgen per Telefon, E-Mail oder Brief. Mein Eindruck ist: Das klappt gut. Die Zahl der persönlichen Kontakte hat sich auf ein Minimum reduziert - auch das ist ein Beitrag, um Infektionen zu vermeiden.

Ihnen möchte ich Danke sagen, dass Sie diesen Weg mittragen. Danken möchte ich aber auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Team der Stadt Meschede leistet engagierte Arbeit, um Regelungen zum Infektionsschutz umzusetzen und Lösungen zu finden. Es ist eine Arbeit für Sie.

Auch für die heimische Wirtschaft und die Arbeitnehmer ist das Corona-Virus eine Herausforderung. Bund und Land reagieren mit einem nie dagewesenen Paket an Hilfsmaßnahmen. Das Team von Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung berät und unterstützt heimische Unternehmen. Infos gibt es unter www.meschede.de/corona.

Solidarität ist hier lebendig

Ebenso stellen sich unsere Einzelhändler und Gastronomen mit neuen Angeboten auf die Situation ein. Ich möchte Sie einladen, diese Angebote zu nutzen. Kurzfristig leisten eben diese Angebote einen Beitrag dazu, die Versorgung vor Ort aufrechtzuerhalten. Und umgekehrt leisten Sie einen Beitrag, dass Meschede auch in Zukunft eine vielfältige, starke und lebenswerte Stadt sein kann.

Natürlich ist es bequem, bei Internet-Riesen zu bestellen. Aber diese Internet-Riesen zahlen vor Ort keine Steuern, die in Krankenhäuser, Schulen oder Kindergärten fließen, sie beleben keine Fußgängerzone und sie reparieren im Zweifelsfall nicht Ihre Waschmaschine. Daher unterstützen Sie in Meschede die Aktionen „Mescheder Heimatshopper #supportyourlocals“ und „Kochen für Helden“. Wer lokal kauft und unterstützt, erhält lokales Leben.

Auf unserer Homepage finden Sie eine Aufstellung von zahlreichen Initiativen, Gruppen und Vereinen, die ihre Hilfe den Menschen anbieten, die vor einer Infektion besonders geschützt werden müssen. Ich möchte alle Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen bitten, diese Angebote anzunehmen. Denn: Auch auf Sie kommt es an. Das Engagement der Menschen, die helfen möchten, begeistert und berührt mich. Es zeigt, dass bürgerschaftliches Engagement, dass Zusammenhalt und Solidarität in dieser Stadt lebendig sind.

Mit Respekt begegnen

Ein besonderes Dankeschön geht an alle Mediziner, medizinisches Personal, aber auch an alle Verkäuferinnen und Verkäufer in Supermärkten, Bäckereien, Metzgereien und auf dem Wochenmarkt, an die Verkehrsbetriebe und alle, die dafür sorgen, dass die Versorgung stets gewährleistet ist. Alle diese Menschen haben verdient, dass man ihnen mit Respekt begegnet.

Jeder kann dazu beitragen, Infektionen möglichst zu vermeiden und damit Infektionsketten zu unterbrechen, indem er die aktuellen Verhaltensregeln beachtet. Denn eines ist in den vergangenen Wochen sehr klar geworden: Es kommt in dieser Situation auf jeden Einzelnen an. Wenn wir alle mitziehen, werden wir die Herausforderungen meistern. Leisten Sie, leisten wir alle unseren Beitrag dazu. Bleiben Sie gesund!“

>>>HINTERGRUND<<<

Die Dienststellen der Stadtverwaltung sind für den Besucherverkehr geschlossen.

Bei äußerster Dringlichkeit können Telefon-Hotlines genutzt werden.

Das Bürgerbüro ist erreichbar unter 0291 /205-185. Der Fachbereich Soziales unter 205-325, das Technische Rathaus hat 205-153.