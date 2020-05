Corona-Lockerung: Freizeitwelt Sauerland öffnet wieder

Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg öffnet wieder. ​

Schmallenberg. Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg öffnet wieder, aber es gibt ein paar Regeln zu beachten.

Rund zwei Monate herrschte absolute Ruhe in der Freizeitwelt Sauerland. Wo sonst tobende, lachende Kinder und Jugendliche oder aktive Erwachsene beim Klettern und Jumpen ihren Spaß haben, waren in den letzten Wochen nur arbeitende Handwerker bei Renovierungsarbeiten zu hören.

Schließung in Schmallenberg am 17. März

Aufgrund des Coronavirus mit seinen Einschränkungen musste die Freizeitwelt in Schmallenberg am 17. März schließen. Ab dieser Woche Donnerstag, 21. Mai, hat die Freizeitwelt Sauerland nun wieder für die Besucher geöffnet. Mit passenden Hygiene- und Abstandmaßnahmen sowie der Reglementierung der Besucherzahlen durch vorherige Online-Anmeldungen ist trotz der Corona-Zeit der Spaß für die Besucher in der Freizeitwelt Sauerland wieder garantiert.

Die Freizeitwelt Sauerland in Schmallenberg hat wieder geöffnet. Foto: Freizeitwelt Sauerland / WP

Lob fürs Ordnungsamt Schmallenberg

Durch notwendige Regelungen ist für die Gäste und Mitarbeiter ein höchstmöglicher Schutz vor einer Corona-Ansteckung sichergestellt. Gesorgt hat hierfür ein reibungsloser Austausch zwischen den beiden Inhabern Christian Koch und Thorsten Thimm mit dem Ordnungsamt der Stadt Schmallenberg.

Unbürokratisch und kooperativ konnte so eine schnelle Wiedereröffnung der Freizeitwelt Sauerland realisiert werden. Weitere Informationen und Online-Buchungen auf www.freizeitwelt-sauerland.de/open