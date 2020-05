Eine Mitarbeiterin in Schutzkleidung und mit Mundschutzmaske testet hier eine Patientin in einem Auto auf das neuartige Coronavirus. Im Hochsauerlandkreis entwickeln sich die Zahlen positiv.

Virus Corona: Krisenstab in Meschede bewertet Situation positiv

Meschede. Noch mehr Genesene, niemand mehr auf der Intensivstation, kein neuer Fall: Die aktuellen Corona-Zahlen für das Hochsauerland liegen vor.

Der Corona-Krisenstab des Hochsauerlandkreises in Meschede sieht eine positive Entwicklung. Die Zahlen für Mittwoch, 6. Mai, 9 Uhr, sind wie folgt: In der Statistik stehen 498 Genesene und 69 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

584 bestätigte Erkrankungen

Von den Erkrankten wird lediglich eine Person stationär behandelt, niemand auf der Intensivstation. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt weiterhin 584. Es sind also keine neuen Fälle hinzugekommen.

Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Gesundheitsamtes und Mitglied des Krisenstabes, bewertet die aktuelle Situation positiv: „Es hat seit dem 1. Mai insgesamt nur drei neue Infektionen gegeben. Gleichzeitig ist die Zahl der Genesenen kontinuierlich angestiegen. Wir hoffen, dass sich diese Tendenz auch in den kommenden Tagen fortsetzen wird.“