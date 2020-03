Corona: Kreisverwaltung im HSK muss sich neu aufstellen

Das Kreishaus in Meschede. Die Kreisverwaltung ordnet am Montag ihre Arbeit wegen der Corona-Krise neu.

Die Kreisverwaltung des Hochsauerlandkreises in Meschede, Arnsberg und Brilon ist am Montag wegen der Corona-Krise geschlossen.

Meschede. Die Verwaltung des Hochsauerlandkreises bleibt am Montag, 16. März, für den Publikumsverkehr geschlossen. Das teilt die Kreisverwaltung am Sonntagabend mit.

Kreishäuser geschlossen

Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung mit den Kreishäusern Meschede, Arnsberg und Brilon. Dazu gehören auch die Führerscheinstellen, die Zulassungsstellen sowie die Ausländerbehörde. Schuluntersuchungen sowie weitere Routinetermine finden zunächst nicht statt.

Das Gesundheitsamt ist nach wie vor telefonisch erreichbar. Die Entscheidung, ob und in welchem Rahmen die Verwaltung ab Dienstag, 17. März, wieder öffnet, wird der Krisenstab am Montag im Laufe des Tages treffen .Es gilt, zunächst den Dienstbetrieb in den wesentlichen Bereichen „Sicherheit und Ordnung“ aufrecht zu erhalten und auch in den nächsten Wochen zu gewährleisten. Telefonisch oder per Mail sind die Mitarbeiter weiterhin erreichbar.

Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis: „Wir müssen handlungsfähig bleiben und unser zweites Ziel ist, eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden.“

Aktuell gibt es 31 Infizierte und 196 begründete Verdachtsfälle im Hochsauerlandkreis (Stand: Sonntag, 12 Uhr).

Neuigkeiten gibt es auch zur Rückkehr der Schülergruppe aus dem Zillertal am Samstag, 14. März: Die Schüler, die vor Ort getestet worden sind, sind alle negativ.

Persönliches Erscheinen vermeiden

Die Kreisverwaltung hatte am Samstag mitgeteilt: Das persönliche Erscheinen wegen Anliegen, die den Hochsauerlandkreis betreffen, sollte auf ein Mindestmaß beschränkt sein. An den Kreishäusern wird es jeweils nur einen Eingang gegen und bereits ab Einlass werden Anliegen und Zuweisung kontrolliert erfolgen. Besonders im Bereich der Ausländerbehörde ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Anliegen, die die KFZ-Zulassung und Führerscheinstelle betreffen, werden unter erhöhten Personalkapazitäten nur im Kreishaus Meschede bearbeitet. Auch dort muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Weitere Informationen auf www.hochsauerlandkreis.de