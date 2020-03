Verstöße gegen das Kontaktverbot in Zeiten des Coronavirus sollen hart bestraft werden. Seit dieser Woche gilt: Draußen sollen nicht mehr als zwei Menschen eng zusammenkommen. Die Polizei ist angehalten drauf zu achten. Nach einem Tag hat es bereits entsprechende Einsätze im Hochsauerlandkreis gegeben.

250 Euro fürs Grillen

Zunächst der Blick auf den Bußgeldkatalog: Picknicken und Grillen in der Öffentlichkeit kostet ab sofort 250 Euro Bußgeld. Bei Zusammenkünften von mehr als zwei, aber weniger als zehn Personen in der Öffentlichkeit muss jeder Beteiligte 200 Euro Bußgeld bezahlen. Wer gegen ein Besuchsverbot, zum Beispiel in einem Altenheim oder Krankenhaus verstößt, wird mit 200 Euro Bußgeld belegt. Die Sätze gelten für einen Erstverstoß. In besonders schweren Fällen werden sie verdoppelt. Bei Wiederholungsfällen können bis zu 25.000 Euro Bußgeld verhängt werden, so die Polizei.

In Arnsberg waren die Beamten am Montag gerufen worden, weil sich mehrere Jugendliche getroffen haben sollten. Vor Ort konnte die Polizei aber keine Feststellungen treffen. Ein weiterer Einsatz ereignete sich in Schmallenberg im Kurpark: Vier Jugendliche sollen dort zusammengehockt haben - als die Beamten kamen, entdeckten sie allerdings nur noch zwei. In Olsberg auf dem Schulhof soll es ein weiteres Treffen gegeben haben, das derzeit nicht erlaubt ist. In Meschede hingegen gab es keinerlei besondere Vorkommnisse.

Falsche Uniform und Blaulicht

Einen besonders dreisten Fall meldete die Polizei aus Winterberg: Dort gaben sich zwei Unbekannte als Polizisten aus, trugen Kleidung, die einer Uniform ähnelte und hatten sich ein Blaulicht besorgt. Sie fragten einen Passanten nach seiner Arbeitserlaubnis in Zeiten von Corona und wollten ein illegales Bußgeld in bar kassieren. Hinweise an die Polizei zu den Tätern werden unter 0291 / 90200 entgegengenommen.