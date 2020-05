Corona im HSK: Zahl der aktuell Erkrankten gesunken

Meschede. Die Zahl der aktuell an Corona Erkrankten ist im HSK weiter gesunken. Das meldet der Kreis in seiner täglichen Pressemeldung.

Am Mittwoch, 13. Mai, 9 Uhr, gab es im Hochsauerlandkreis 554 Genesene, 26 Erkrankte sowie 17 Tote in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Das meldet der Hochsauerlandkreis in seiner täglichen Pressemeldung Von den Erkrankten werden fünf stationär behandelt (eine Person intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 597.

Gestern waren es 519 Genesene und 56 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.