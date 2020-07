Corona im HSK: Eine neue Infektion - und einer wieder gesund

Meschede. Die Corona-Zahlen für den Hochsauerlandkreis: Die Zahl der Infektionen bleibt mit 50 vergleichsweise hoch.

Ein Neuerkrankter aus Arnsberg und ein Genesener aus Meschede - so haben sich die Corona-Zahlen im Hochsauerlandkreis entwickelt. Die Statistik verzeichnet am Dienstag, 14. Juli, 9 Uhr, 50 Erkrankte, 604 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Stationär werden sechs Personen behandelt, eine davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 671.