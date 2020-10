Corona: Hier können sich Schmallenberger testen lassen

Sie haben Sorge, dass Sie sich mit Corona infiziert haben, sind aber symptomfrei? Sie gehören zur Risikogruppe der Lehrer und Kita-Mitarbeiter? Sie brauchen einen Test, weil Sie eine Reise planen oder aus einem Risikogebiet zurück sind? Wir haben zusammengestellt, wo man sich als Schmallenberger am besten testen lässt.

Hausarzt als wichtigster Ansprechpartner

Der wichtigste Ansprechpartner ist und bleibt der Hausarzt oder die Hausärztin. „Wer Symptome hat, sollte sich zuerst dort melden“, empfiehlt die Kassenärztliche Vereinigung. Für die weiteren Tests halten es die Schmallenberger Hausärzte unterschiedlich. Mancher testet nur seine Patienten, andere bitten alle zum Testzentrum ans Winterberger St.-Franziskus-Hospital zu fahren. „Wir führen ausschließlich Testungen bei unseren Patienten auf ärztliche Anordnung durch, die an möglichen Coronasymptomen leiden“, heißt es zum Beispiel auf der Web-Site der Praxis Althaus. „Alle anderen wenden sich bitte an das Testzentrum in am St.-Franziskus-Krankenhaus.“

Testzentrum St.-Franziskus-Hospital Winterberg

Dort können von 8.30 Uhr bis 16 Uhr unter der Rufnummer 02981-8021301 Termine vereinbart werden. Das Testzentrum versteht sich als Entlastung für die niedergelassenen Ärzte. Und diese sind froh, dass sie es haben. Denn es sei kaum möglich noch eine Testsprechstunde am Rande der regulären Sprechzeiten anzubieten, heißt es auf der Seite von Dr. Althaus. Außerdem liege dort das Ergebnis meist schneller vor, als in den niedergelassenen Praxen, in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Corona-Drive-in Meschede

Je nach Wohnort empfiehlt sich auch eine Fahrt zum Corona-Drive-In in Meschede-Enste an der Leitstelle des HSK, Steinwiese 3. Dort nehmen Mescheder Mediziner und ihre Medizinischen Fachangestellten Abstriche montags ab 17.30, mittwochs ab 15 und freitags ab 14 Uhr für jeweils eine Stunde.

Wer als Kita-Mitarbeiter oder Lehrer nach den Herbstferien wieder Anspruch auf einen kostenlosen Test hat, bringt dafür bitte einen Berechtigungsnachweis des Arbeitgebers mit. Das vom Arzt beauftragte Labor informiert dann darüber, wenn der Test negativ ausgefallen ist. Fällt der Test positiv aus, meldet sich das Gesundheitsamt und bespricht das weitere Vorgehen.

Risikogebiet

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, kann sich kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Auch hier meldet sich das Gesundheitsamt, wenn der Test positiv ist. In jedem Fall müssen Einreisende aus Risikogebieten Kontakt mit dem für Sie zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen. Außerdem sind sie dazu verpflichtet, sich unmittelbar nach der Ankunft in eine 14-tägige Quarantäne zu begeben. Diese Quarantäne kann nur das Gesundheitsamt, aufheben – und auch nur dann, wenn ein negatives SARS-CoV-2-Testergebnis vorliegt.

Schmallenberger Ärzte, die auf Corona testen

Die Kassenärztliche Vereinigung hat außerdem auf ihrer Website folgende Ärzte aufgelistet, die Corona-Tests anbieten.

Geueke und Seidel, In der Schmiedinghausen 1a, in Bad Fredeburg, 02974- 83550

Dr. med. Wojciech Wiazel, Bahnhofstraße 7, in Schmallenberg, 02972-97060

Ellen Menn, Oststraße 59, Schmallenberg 02972-1684.