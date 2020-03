Meschede. Das private Geschäft: läuft relativ normal. Veranstaltungen: null. So sehen die Sorgen und Hoffnungen der Getränke-Großhändler in Meschede aus.

Es hagelt es vielerorts Absagen für Veranstaltungen jeder Art. Ein Effekt neben der Eindämmung des Coronavirus: Das Nicht-Stattfinden kann für die Getränke-Großhandlungen zu ernstzunehmenden Problemen führen. Auch die Verleger in Meschede machen sich ihre Gedanken über sinkende Absatzzahlen.

Noch keine Panik

René Telke, Geschäftsführer von Getränke Hartleb, erklärte dazu: „Wir befinden uns zurzeit ja noch im Anfangsstadium der ganzen Sache. Ich möchte mich nicht in die Panikkette einreihen, aber man beschäftigt sich natürlich schon den ganzen Tag damit. Es fängt ja jetzt erst richtig an. Der Höhepunkt wird für uns wohl zwischen April und August liegen. Bis jetzt ist das Geschäft im privaten Bereich noch relativ normal. Toi toi toi. Aber Veranstaltungen sind gleich null.“

Was die Zukunft bringen wird, wird sich zeigen. Im Moment ist es überall ein Entscheiden von Tag zu Tag, und Geschäftsleute wie Privatpersonen schauen auf die Bundesregierung. „Bei uns sind die Fahrer des Lieferdienstes im Moment ständig unterwegs. Zum Glück! Die Situation ist für uns, wie für fast alle Geschäftsleute, zurzeit wirklich bedrohlich“, so Telke.

Deutlich zu spüren

Auch Frank Hartung äußerte sich besorgt über die derzeitige Situation. „Die Kette bei Lieferungen ist lang. Wir versuchen, unsere Kunden im normalen Rahmen zu bedienen, aber ein Rückgang der Bestellungen ist natürlich schon deutlich zu spüren. Wir haben schon mit Kollegen außerhalb des Kreises gesprochen, um so weit wie möglich alle Eventualitäten auffangen zu können. Man muss aber auch daran denken, dass auch wir im schlimmsten Fall von den großen Logistikunternehmen abhängig sind. Es ist schon eine schwierige Situation, und wir müssen hoffen, dass sie sich nicht allzu lange hinzieht.“

Die Firma Getränke Ricke wollte sich auf Anfrage der Redaktion nicht zu dem Thema äußern.

Einige Schützenfest abgesagt

Im Umkreis gab es nach Informationen dieser Zeitung schon am Freitag vereinzelt Firmen, die für die erste Hälfte der Woche keine Aufträge verzeichnen konnten.

Allgemein hoffen die Großhändler, dass das Geschäft im Sommer mit zum Beispiel Konzerten und Schützenfesten nicht auch noch komplett ausfällt. Einige Jubiläums-Schützenfeste wurden bereits abgesagt. In diesem Fall dürften viele Betriebe, nicht nur im Zusammenhang mit Getränken, in existenzielle Schwierigkeiten geraten, so die Meinung der Befragten. Noch besteht aber bei den Getränkehändlern die Hoffnung, dass die Coronakrise sich nicht über den gesamten Sommer zieht und dass Großveranstaltungen wie auch kleinere Feste wie gewohnt stattfinden können.

Service für Kunden

Die Getränkehändler Hartung, Hartleb und Ricke in Meschede liefern die Ware auch weiterhin an die Kunden aus. Das wird voraussichtlich auch im Falle einer Ausgangssperre so bleiben. Auch die Ladenlokale für die persönliche Abholung von Getränken sind zu den gewohnten Geschäftszeiten geöffnet und können von der Kundschaft angefahren werden.