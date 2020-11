Corona-Gerüchte: Kein Vorwurf an die Bestwiger Schützen

Bestwig. Nach der Vermietung ihrer Halle an eine Hochzeitsgesellschaft stehen die Bestwiger Schützen in der Kritik. Dazu unser Kommentar.

Die Schützenbruderschaft Velmede-Bestwig wegen der Vermietung ihrer Halle an eine Hochzeitsgesellschaft nun zum Sündenbock in Corona-Zeiten zu machen, ist nicht fair. Rechtlich ist den Schützen in diesem Zusammenhang nichts vorzuwerfen. Sie haben ihre Halle für eine Veranstaltung zur Verfügung gestellt, die in dieser Dimension zum damaligen Zeitpunkt laut Corona-Schutzverordnung genau so stattfinden durfte. Zumal es laut Gesundheitsamt keinen Zusammenhang zwischen der hohen Infektionszahl und der Hochzeitsfeier gibt.

Dennoch kann und muss man sich die Frage stellen, ob in diesen Zeiten große Hochzeitsfeiern stattfinden müssen - vor allem vor dem Hintergrund, dass erst vor wenigen Wochen die Stadt Hamm durch eine mehrtägige türkische Hochzeitsfeier zum größten Corona-Hotspot in Deutschland geworden ist.

Diese Frage muss sich in erster Linie allerdings jeder Veranstalter und letztlich auch jeder Gast für sich stellen. Auch, wenn etwas im Rahmen des Erlaubten stattfindet, ist hier jeder immer noch für sich selbst in der Verantwortung.

