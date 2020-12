Corona-Fall im Altenheim in Meschede - sofortige Schelltests

Meschede. Das Bernhard-Salzmann-Haus reagiert auf einen Corona-Fall: Sofortige Schnelltests für alle Bewohner und Mitarbeiter. Ein Erfolgsmodell?

Nachdem am Donnerstag ein Bewohner des Bernhard-Salzmann-Hauses in Meschede per Schnelltest im Krankenhaus positiv getestet worden war, hat die Einrichtung umgehend das mobile Schnelltestteam der DRK Sozialen Dienste Meschede gGmbH angefordert. Zwar steht ein endgültiges Ergebnis durch einen PCR-Test für den betroffenen Bewohner noch aus, jedoch betont Geschäftsführer Norbert Vowinkel wie wichtig es ist, in solch einer Situation schnell handeln zu können.

Auch PCR-Tests möglich

Eine ohnehin für den Donnerstag geplante Testaktion für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums wurde ausgeweitet, so dass auch sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner durch einen Schnelltest zeitnaheine Entwarnung bzw. Klarheit über das Infektionsgeschehen im Hause bekommen konnten. Bei positiven Schnelltestergebnissen sind die mobilen Schnelltestteams seit kurzem auch in der Lage direkt im Anschluss einen PCR-Test durchzuführen, um zusätzliche Sicherheit für alle Beteiligten liefern zu können.

„Wir tragen Verantwortung für die Bewohner, deren Angehörige und unsere Mitarbeiter und sind dankbar, dass unsere mobilen Schnelltestteams nicht nur für regionale Unternehmen,sondern auch für unsere eigenen Einrichtungen einen enormen Vorteil bieten können. Im normalen Alltag wäre es eine unlösbare Herausforderung für die Mitarbeiter zusätzlich zu den täglichen Aufgaben auch noch regelmäßige Schnelltestungen bei den Bewohnern und Bewohnerinnen sowie sämtlichen Kollegen und Kolleginnen durchzuführen“, so Geschäftsführer Norbert Vowinkel. Er appellierte daran, die Corona-Pandemie sehr ernst zu nehmen und unbedingt FFP2-Masken bei Besuchen in Altenheimen zu verwenden.

Routinetestungen geplant

Trotz der spontanen, anlassbezogenen Testungen finden in den kommenden Wochen vor Weihnachten Routinetestungen wie geplant statt. Zusätzlich bietet das Bernhard-Salzmann-Haus am Samstag, 19. Dezember, von 11 bis 16 Uhr Schnelltestungen für alle Angehörigen und Besucher der Bewohner an. Anmeldeformulare dazu sind auf Nachfrage bei Einrichtungsleitung Dagmar Wiegelmann unter 0291/292-221 anzufordern.