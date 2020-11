Corona-Fälle in Schmallenberger Kita und zwei Schulen

Schmallenberg. In einer Kita und in zwei Schulen hat es positive Corona-Fälle gegeben. Welchen Klassen betroffen sind und wer sich in Quarantäne befindet.

In der Schmallenberger Kindertagesstätte am Ahornweg, in der Grundschule Schmallenberg und in der Realschule Bad Fredeburg hat es positive Corona-Fälle gegeben. Das bestätigten die Stadtverwaltung bzw. die Schulleiter auf Anfrage dieser Zeitung.

Kita am Ahornweg

In der Kita am Ahornweg habe der Corona-Test eines Kindes zu einem positiven Ergebnis geführt. Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises wurden am Montagmorgen Quarantänemaßnahmen für alle rund 20 Kinder der betroffenen Kindergartengruppe angeordnet. Auch drei Erzieherinnen der Kita am Ahornweg befinden sich demnach in Quarantäne, so Ludger Frisse vom städtischen Jugendamt.

Grundschule Schmallenberg

Weil beide Eltern eines Kindes aus der dritten Klasse der Grundschule Schmallenberg positiv auf Corona getestet wurden, wurde auch das Kind getestet: Ebenfalls positiv. „Die Eltern erhielten am Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche das positive Testergebnis. Am Sonntag kam dann das positive Testergebnis des Kindes“, erklärt Schulleiterin Petra Fontaine.

Sofort seien alle Kontaktdaten der Mitklässler und Lehrer an das Gesundheitsamt übermittelt worden, nun befinden sich 23 Kinder und vier Lehrer - fast ein Viertel aller Lehrkräfte der Grundschule - in Quarantäne. Am vergangenen Mittwoch wurden die sich in Quarantäne befindenden Lehrer und Schüler getestet.

Realschule Bad Fredeburg

Auch in einer fünften Klasse der Realschule Bad Fredeburg hat es einen positiven Corona-Test gegeben, wie Schulleiter Marcel Plöger bestätigt: „Ich habe davon am Mittwochmorgen erfahren.“ Fünf Lehrkräfte sowie 22 Schüler der Klasse befinden sich jetzt in Quarantäne.

