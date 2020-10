Corona-Einschränkungen: Wofür steht mein Abgeordneter?

Das Parlament wird in der Corona-Krise in vielen Fällen nicht mehr beteiligt. Was sagen die heimischen Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg (CDU), Dirk Wiese (SPD) und Carlo Cronenberg (FDP)? Dazu der Kommentar.

Öffentlich diskutieren

Mehr als sechs Monate leben wir in Deutschland inmitten der Corona-Pandemie. Inzwischen muss die Frage gestellt werden: Was machen eigentlich unsere Abgeordneten? Warum diskutieren sie nicht öffentlich in den Bundes- und Landesparlamenten über die Corona-Maßnahmen und beziehen Stellung dazu?

Das aktuelle Beispiel der umstrittenen innerdeutschen Reisebeschränkungen zeigt, wie nötig es wäre, vorher Argumente auszutauschen anstatt nach Video- oder Telefon-Schalten per Verordnung zu regieren. Die Bürgerinnen und Bürger hätten sicherlich ein Interesse daran zu erfahren, wie die Meinungen ihrer heimischen Abgeordneten sind, in diesem Fall im Landtag, und vor allem: Wie sie abgestimmt hätten. Das gilt auch für alle anderen Punkte, die Freiheitsrechte einschränken. Damals, als niemand wusste, was mit Corona auf uns zukommt, musste es schnell gehen. Heute wäre die Zeit für Debatten, für das demokratisch-öffentliche Für und Wider.

Es ist bequem

Dass die Mehrheit der Parlamente diese Möglichkeit bislang nicht einfordert, ist vor allem eins: bequem. Es wirkt so, als möchten die meisten Abgeordneten derzeit lieber nicht mit unpopulären Eingriffen in Verbindung gebracht werden und sich lieber hinter „Corona-Kabinetten“ verstecken.