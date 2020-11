Corona bremst Einbrecher - der Polizei HSK reicht das nicht

Meschede. Ein Lockdown bedeutet schlechte Zeichen für Einbrecher. Es gibt weniger Taten im HSK. Die Polizei will trotzdem massiv gegen Täter vorgehen.

Es ist Herbst und es ist die Zeit für Einbrecher. Doch dieses Jahr erlebt Deutschland den zweiten Lockdown. Menschen sitzen daheim, Fremde fallen auf. Welchen Nebeneffekt hat das Virus auf die Kriminalität? Darüber haben wir mit dem Leiter der Direktion Kriminalität im Hochsauerland gesprochen, Kriminalrat Thomas Vogt.

Thomas Vogt, Kriminalrat bei der Polizei im Hochsauerland. Foto: Polizei HSK

Frage: Corona hat auch Auswirkungen auf Einbrecher: Weil mehr Menschen als sonst daheim verbringen, sind Wohnungen und Häuser seltener leer und Fremde fallen schneller auf: Wie sind die Einbruch-Zahlen bisher im Hochsauerlandkreis in den letzten Monaten?

Vogt: Es gab weniger Einbrüche. Bis Ende August haben wir im Hochsauerlandkreis bei 143 Wohnungseinbrüchen ermittelt, 40 mal davon blieb es beim versuchten Einbruch. Im letzten Jahr lagen wir in diesem Zeitraum noch bei 174 Einbrüchen. Auffällig ist hier Meschede. Hier sank die Zahl der Einbrüche um fast 80 Prozent auf insgesamt 4. Ob das ein Corona-Effekt ist, können wir nur vermuten. Sicher spielt eine Rolle, dass die Menschen schon im ersten Lockdown zu Hause bleiben mussten, sich somit weniger Tatgelegenheiten für die Einbrecher ergaben. Zum anderen waren in dieser Zeit auch die Grenzen geschlossen. Das verhinderte natürlich die An- und Abreise von ausländischen Einbrecherbanden.

Jetzt im Herbst die dunkle Jahreszeit ist klassisch für Einbrecher – und wieder sind mehr Menschen daheim als sonst, es ist gerade der zweite Lockdown: Rechnen Sie daher mit weniger Fällen?

Wir werden uns sicher nicht auf den Corona-Verlauf verlassen. Auch unsere polizeiliche Arbeit vor Ort hat zum Rückgang der Einbruchszahlen im Hochsauerland geführt. Gerade in der dunklen Jahreszeit bekämpfen wir mit einer Vielzahl von Maßnahmen Wohnungseinbrecher. Wir machen regelmäßig Schwerpunktkontrollen, bauen einen gezielten Fahndungsdruck auf. Unsere Botschaft an die potenziellen Täter: Ihr könnt euch im Hochsauerlandkreis nirgendwo sicher sein!

Wie sollten sich Hauseigentümer und Bewohner in dieser Zeit generell gegen Einbrecher schützen?

Aus meiner Sicht gibt es hier zwei Bausteine, die in Kombination sehr wirksam sind: Fenster und Türen des Zuhauses vor Einbrechern sichern und sicherheitsbewusstes Verhalten. Wir begleiten Interessenten dabei von der polizeilichen Beratung über die handwerkliche Umsetzung bis zur Präventionsplakette. Die Kreispolizeibehörde engagiert sich im Netzwerk „Zuhause sicher“.

Dort haben sich Polizeibehörden, Hersteller von Sicherheitstechnik und Handwerker zusammengeschlossen. Fenster und Türen bei Abwesenheit zu verschließen oder das Haus in der Dämmerung zu beleuchten sind kleine Bausteine. Wichtig sind außerdem eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe. Eine Vertrauensperson, die bei Abwesenheit nach dem Rechten sieht und den Postkasten entleert, leistet wertvolle Dienste. Ich appelliere aber auch an alle, sich bei verdächtigen Beobachtungen in der Nachbarschaft mit der Polizei zu verständigen. Niemand soll sich scheuen die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren oder im Notfall 110 zu wählen.

Theoretisch drohen häufigere Begegnungen zwischen Einbrechern und Bewohnern, weil die Menschen im Homeoffice sitzen oder doch daheim waren: Wie verhalte ich mich in so einem Moment?

Täter gehen einer Konfrontation in der Regel aus dem Weg und flüchten. Das zeigen unsere Erfahrungen. Sollte es doch zu einer unerwünschten Begegnung kommen: Als erstes 110 wählen, die Polizei rufen. Bitte nicht den Helden spielen. Den Täter anzugreifen und möglicherweise mit einer Waffe zu drohen ist die schlechteste aller Ideen. Das kann zu einer gefährlichen Eskalation führen und gefährlich enden.

Wer weniger einbrechen kann, aber von Kriminalität lebt, könnte seine Tätigkeiten verlagern: Nehmen dadurch andere Straftaten zu?

Hierzu können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Angaben machen. Allerdings sind auch im Sauerland Fälle gemeldet worden, bei denen die Täter versucht haben, mit der Corona-Krise Geld zu machen. Falsche Polizisten kontrollierten zum Beispiel in Winterberg einen Autofahrer und verlangten Geld wegen angeblichen Corona-Verstößen. Es gibt Betrüger, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgeben, um so in die Wohnung älterer Mitbürger zu gelangen. Ein anderer Bereich der Kriminalität: Betrüger haben es auch auf die stattlichen Corona-Hilfen abgesehen.

Wie schätzen Sie den Corona-Effekt ein: Könnte es wie in volkswirtschaftlichen Branchen beim Einbruch auch länger dauern bis wieder das Niveau der Vorjahre erreicht wird?

Volkswirtschaft und Polizeiarbeit unterscheiden sich da wesentlich: Wir arbeiten nämlich mit Hochdruck daran, das Vorjahresniveau nicht wieder zu erreichen. Für die Polizei im Hochsauerlandkreis ist es ein Schwerpunktthema, die Einbruchskriminalität zu bekämpfen und konsequent gegen die Täter vorgehen.

>>> Zur Person

Thomas Vogt ist seit Oktober 2019 der Leiter der Direktion Kriminalität bei der Polizei im Hochsauerland.

Er ist 38 Jahre, Kriminalrat und wohnt im Kreis Olpe.