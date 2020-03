Immer öfter werden zur Eindämmung des Corona-Virus Veranstaltungen in Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg abgesagt. Die Redaktion sammelt die wichtigsten Nachrichten zum Coronavirus in der Region, die Absagen von Konzerten, Messen, Theaterveranstaltungen in dieser Rubrik und ergänzt sie fortlaufend.

10. März

In Hochsauerlandkreis gibt es den den ersten bestätigten Corona-Fall in Sundern. Es handelt sich nach Angaben des Gesundheitsamtes um einen Mann aus dem Stadtgebiet Sundern, der sich bereits in häuslicher Quarantäne befindet. Er war am vergangenen Wochenende aus Ischgl von einem Skiurlaub zurückgekehrt und hat sich vermutlich dort angesteckt. Bislang konnten acht Kontaktpersonen (darunter eine aus dem Kreis Soest) durch das Gesundheitsamt ermittelt werden, für die ebenfalls eine häusliche Quarantäne angeordnet wurde. Der kleine Krisenstab des Hochsauerlandkreises wurde einberufen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Dr. Peter Kleeschulte, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, bestätigte, dass eine Krankenhausbehandlung bei dem betroffenen Mann derzeit nicht erforderlich ist. „Wir haben nun das Ziel, eine weitere Ausbreitung zu verhindern“, so Kleeschulte.

Nach einem Krisengespräch sagen die Veranstalter die Ausbildungs- und Jobmesse in der Schmallenberger Stadthalle ab. Diese hätte am Freitag und Samstag, 13 und 14. März, in der Stadthalle Schmallenberg stattfinden sollte. Das teilten die Stadt Schmallenberg und SUZ am Dienstagmorgen nach einem Krisengespräch mit den Beteiligten mit. Der Erste Beigeordneter Burkhard König dazu: „Es gibt eine Empfehlung des Schulministeriums, schulische Veranstaltungen bis zu den Osterferien aufgrund des Coronavirus’ abzusagen.“

Der Lions Club Olsberg-Bestwig verschiebt sein Geburtstagskonzert „TriTube“, das am Freitag, 20. März, im Abteiforum der Abtei Königsmünster in Meschede stattfinden sollte. „Der Lions Club möchte damit einen Beitrag dazu leisten, die weitere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen“, heißt es in der Ankündigung Das Konzert soll voraussichtlich im Herbst nachgeholt werden; den neuen Termin gibt der Lions Club Olsberg-Bestwig frühzeitig bekannt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

An der Christine-Koch-Hauptschule in Eslohe sind die Musical-Aufführungen abgesagt worden, die am Freitag und Sonntag, 20. und 22 März, hätten stattfinden sollen. Das hat die Schulleitung aufgrund der dringenden Empfehlung des Schulministeriums entschieden. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Freitagskarten könnten zudem gegen Sonntagskarten getauscht werden. Und auch eine Erstattung des Kaufpreises ist möglich.

In der vergangenen Woche

Bereits zuvor abgesagt wurde die Delegiertenversammlung des Mescheder Kreisschützenbundes. Sie hätte am 14. März in Gleidorf stattfinden sollen. Erwartet wurden rund 500 Schützen.

Auch die St-Johannes-Schützenbruderschaft in Eversberg haben ihre Party abgesagt. „Der Berg rockt“ hätte am 21. März in der Schützenhalle in Eversberg stattfinden sollen.