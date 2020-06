Die Löschgruppe Wenholthausen musste am Sonntag zu einem Containerbrand ausrücken.

Feuerwehr Containerbrand in Wenholthausen - Brandstiftung möglich

Wenholthausen. Die Löschgruppe Wenholthausen musste am Sonntag zu einem Containerbrand ausrücken. Eine Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Die Löschgruppe Wenholthausen wurde am Sonntagmorgen um 10.27 Uhr zu einem Containerbrand an den Tennisplätzen in der Jaipke gerufen.

Ein 40 Kubikmeter großer Papiercontainer brannte bei Ankunft bereits lichterloh. Unter Atemschutz wurde das Feuer mit Wasser und Schaum gelöscht. Der Löschzug Eslohe fungierte als Wasserträger.

Des Weiteren wurde der Container ausgeräumt, um ein weiteres Entfachen des Feuers zu vermeiden. Einsatzleiter Frank Knoche konnte den Einsatz nach zwei Stunden beenden.

Laut Informationen dieser Zeitung ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen.