Meschede. Christoph Hermes war seit 2011 für Veranstaltungen in Meschede zuständig. Hier zieht er Bilanz und schaut in die Zukunft der Stadt.

Seit 2011 war Christoph Hermes eines der Gesichter des Mescheder Stadtmarketings. Nach neun Jahren sucht er nun neue Herausforderungen und wechselt zu einem Mescheder Unternehmen. Zum Abschied führten wir ein Interview mit ihm.

Frage: Im Rückblick auf die Jahre beim Stadtmarketing gibt es bestimmt einiges zu erzählen. Was hat Ihnen an dem Job besonders gut gefallen, was weniger?

Die Arbeit beim Stadtmarketing ist sehr vielseitig – und ich hatte immer die Möglichkeit, Ideen einzubringen und umzusetzen. Dazu gibt es ein gutes Team – da macht der Job natürlich Spaß. Auch die Zusammenarbeit mit den vielen unterschiedlichen Akteuren, Institutionen und Vereinen war immer spannend und aufschlussreich.

Welche Projekte haben Ihnen besonders Spaß gemacht?

Die großen Projekte wie die „Ab in die Mitte“- Reihe, das Ruhrtalradwegfest, die einzelnen Seefeste bzw. Seefestivals, die Dinner oder auch jeder ITH-Hennesee-Triathlon und Schülerlauf waren toll. Ich habe aber immer versucht jede Veranstaltung - sei es für 10 Gäste oder für 5.000 Gäste - mit Leidenschaft umzusetzen.

Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie für die Zukunft in Meschede?

Meschede ist auf einem sehr guten Weg – davon bin ich fest überzeugt. Die Stadt hat viele Stärken, die man anderswo nicht findet: Den Hennesee direkt vor der Haustür, tolle Rad- und Wanderstrecken, viele gute und unterschiedliche Möglichkeiten zur Einkehr. Wenn viele Akteure an einem Strang ziehen, können wir diese Stärken optimal ausspielen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Mescheder diese Möglichkeiten sehen und an sich glauben.

Wie sehen Sie die Entwicklung und die Zukunft der Stadthalle?

Die Stadthalle Meschede hat sich nach der Wiedereröffnung hervorragend entwickelt. In einem gemeinsamen Arbeitskreis werden regelmäßig neue Ideen eingebracht und umgesetzt. Das Programm ist äußerst vielseitig, sodass alle Bevölkerungsschichten angesprochen werden. Die Voraussetzungen für kleine Kammerkonzerte, große Theateraufführungen oder Messen und Tagungen sind in der Stadthalle definitiv vorhanden.

Glauben Sie an eine Zukunft für das Innenstadt-Dinner? Welche Voraussetzungen müssten dafür erfüllt werden?

Das Sparkassen-Innenstadt-Dinner ist eine tolle Veranstaltung mit viel Charme und Herz. Von den Besuchern wird diese Veranstaltung sehr gern angenommen. Ich kann aber auch jeden Gastronomen verstehen, der sich – oft aus ganz persönlichen Gründen – gegen eine Teilnahme entscheiden muss. Es gilt, hier Wege zu finden, den außergewöhnlichen Werbe-Wert des Dinners mit der praktischen Umsetzung in Einklang zu bringen.

Wie ist Ihre Meinung zum Nachtleben in Meschede? Rosenmontag war in der Stadt gar nichts los, und auch sonst schließen die Gaststätten oft früh. Was könnte man da verbessern, um die Kneipenkultur wieder zu beleben?

Wer mal bei den Kneipen-Nächten dabei war, wird feststellen, dass Meschede eine gute und überaus abwechslungsreiche Kneipenkultur hat. Die Herausforderung eines geänderten Freizeitverhaltens besteht überall für die Gastronomie – nicht nur in Meschede. Letztlich kann man die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nur immer wieder einladen, die verschiedenen Facetten der Kneipenkultur zu entdecken – denn zu entdecken gibt es wirklich viel.

Wie sieht Ihre Zukunft beruflich jetzt aus? Wohin gehen Sie?

Ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann mal eine neue berufliche Herausforderung suchen werde. Deshalb ist mein Wechsel auch ausdrücklich keine Entscheidung gegen das Stadtmarketing, sondern für neue berufliche Erfahrungen, die ich bei einem Mescheder Unternehmen machen möchte, der Firma Eventtechnik Südwestfalen.

>>>Zur Person

Christoph Hermes ist 30 Jahre alt, Wohn- und Geburtsort ist Lippstadt.

Seit Mai 2011 arbeitete er beim Stadtmarketing, wo er von August 2011 bis Februar 2014 eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann machte. Es folgte eine Weiterbildung zum Veranstaltungsfachwirt.

In Zukunft wird er für die Firma Eventtechnik Südwestfalen arbeiten.