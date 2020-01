Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen in Ostwig

Ermittlungen Chaoten zerstören Buswartehäuschen in Ostwig

Ostwig. In Ostwig haben unbekannte Chaoten zwei Buswartehäuschen zerstört. Jetzt ermittelt die Polizei.

Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Sonntag zogen unbekannte Täter über die Bundesstraße 7 in Bestwig und Ostwig. Sie beschädigten nach Angaben der Polizei mehrere Bushaltestellen. Die Täter warfen an den Bushaltestelle „Alfert“ und „Schulzentrum“ die gläsernen Wartehäuschen ein.

Zudem beschmierten sie die Häuschen. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291-90 200 entgegen.