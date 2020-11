Brückenprüfung: A46 bei Freienohl ab Montag gesperrt

Freienohl. Der Landesbetrieb Straßenbau sperrt verschiedene Teilstücke der A46. Grund ist eine Brückenprüfung.

In der kommenden Woche sperrt die Autobahnniederlassung des Landesbetriebs Straßenbau in Hamm in der Anschlussstelle Freienohl. Hintergrund ist eine Brückenprüfung der Talbrücke Freienohl.

Ausfahrt Richtung Werl

Am Montag,16. November und Dienstag, 17. November wird die Ausfahrt in Fahrtrichtung Werl und Mittwoch, 18. November, die Aus- und Auffahrt in Fahrtrichtung Brilon gesperrt. Die Sperrungen beginnen jeweils um 8 Uhr und dauern bis 17 Uhr. Gleichzeitig mit diesen Sperrungen steht dem Verkehr auf der A46 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Freitag, 19. November, wird im Zeitraum von 10 Uhr bis 14 Uhr die Auffahrt in Richtung Werl für zwei Stunden gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

+++Nichts verpassen, was in Meschede und Umgebung passiert: Hier für den täglichen Newsletter anmelden +++

Brückenprüfung alle sechs Jahre vorgeschrieben

Straßen.NRW muss an der Talbrücke Freienohl eine Brückenprüfung durchführen. Alle sechs Jahre werden Brücken einer umfangreichen Hauptprüfung unterzogen. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können passieren. Die Brückenprüfung sollte eigentlich Mitte Oktober durchgeführt werden, wurde kurzfristig abgesagt und wird jetzt nachgeholt.