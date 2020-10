Zwei Bewohner bei Brand in Eversberg verletzt

Zu einem Brandeinsatz sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst am Freitagmittag gegen 12.15 Uhr nach Eversberg ausgerückt.

Brand in einer Küche

Dort war kurz zuvor die Dunstabzugshaube in einer Küche in der August-Engel-Straße in Brand geraten. Die Bewohner hatten diese jedoch noch selbst löschen können und dann das Haus verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf. Diese musste im Anschluss nur noch kühlen und lüften.

Zu einem Einsatz ist die Mescheder Feuerwehr nach Eversberg ausgerückt. Foto: Brigitta Bongard

Verdacht auf Rauchvergiftung

Vor Ort waren die Löschgruppe Eversberg mit 20 und die Löschgruppe Wehrstapel mit neun Kameraden. Einsatzleiter war Moritz Hemsen. Der Löschzug Meschede war erst angefordert worden, konnte dann jedoch wieder abrücken.

Die beiden Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.