Brandeinsatz der Feuerwehr auf der A46 bei Freienohl

Meschede/Freienohl. Auf der Autobahn zwischen Meschede-Freienohl und Arnsberg hat es einen Einsatz der Feuerwehr gegeben. Ein Lkw stand im Blickpunkt.

Die Feuerwehren im Stadtgebiet Meschede haben am Montag und Dienstag zwei weitere Einsätze verzeichnet.

Der Löschzug Meschede wurde am Montag gegen 23 Uhr alarmiert. In der Straße Alte Henne war eine Mülltonne in Brand geraten. Auch die Polizei war im Einsatz.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr wurden der Löschzug Freienohl und die Löschgruppe Olpe zur Autobahn 46 alarmiert. Auf der Strecke zwischen Freienohl und Arnsberg droht der Brand eines Lkw. Dessen Reifen hatten Feuer gefangen. Auch hier rückte die Polizei zum Einsatzort aus.