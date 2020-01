Bestwig. Der Borkenkäfer sorgt für Probleme. Noch ist die Situation in Bestwig nicht so schlimm wie in Rüthen, aber es könnte sich weiter verschlimmern.

Borkenkäfer: Forstamt mit schlechten Aussichten für Bestwig

Von einer dramatischen Situation spricht Friedrich Krächter vom Regionalforstamt Soest-Sauerland mit Blick auf die Wälder in seinem Zuständigkeitsbereich. Zwar seien die Schäden, die der Borkenkäfer verursacht hat, im Bereich Soest noch deutlich schlimmer als im Hochsauerland - und die Gemeinde Bestwig damit noch ein bisschen außen vor. Angesichts seiner weiteren Ausführungen ist das allerdings nur ein schwacher Trost.

Massive Kalamität

Insbesondere in den Fichtenbeständen sind erhebliche Schäden durch sich explosionsartig vermehrende Borkenkäferpopulationen zu verzeichnen. Seit 2018 habe sich eine massive Kalamität entwickelt, dessen Ende im Moment nicht abzusehen sein. „Wir rechnen 2019 mit einer Schadholzmenge von einer Million Festmetern“, sagt Krächter und schiebt zur Einordnung hinterher: „In Normaljahren schlagen wir 85.000 Festmeter Holz ein. Wir sind also bei dem Zehnfachen.“

Auf NRW-Ebene sei das Schadholzvolumen, dass Orkan Kyrill seinerzeit mit sich gebracht hat, inzwischen überschritten. Das Problem der Borkenkäferplage sei, dass sie nicht im einem Sturm oder einem Orkan vergleichbar sei. „Bei einem Sturm haben wir mehrere Stunden, dann liegt das Ergebnis vor uns und wir können es abarbeiten“, so Krächter plakativ. Bei der Käferplage handele es sich aber um einen schleichenden Prozess, der immer wieder durch die Witterung angeheizt oder gestoppt werde.

Besuch in Bestwig

Im Kreis Soest habe das Regionalforstamt bis zu 100 Prozent Fichtenausfall, schilderte Krächter bei seinem Besuch in Bestwig. „Aktuell steht der Käfer im Bereich der Rennstrecke zwischen Nuttlar und Rüthen und hat den Stadtwald dort ziemlich zunichte gemacht“, sagt er.

Daher sei zu befürchten, dass sich die Situation auch in der Gemeinde Bestwig im kommenden Jahr weiter verschlimmern werde. Das gesamte forstliche Handeln werde aktuell durch den Käfer geprägt. Soll heißen: Zurzeit wird nur befallenes Holz aufgearbeitet und auf den Markt gebracht.

Schwierige Situation

Für die Gemeinde Bestwig, so schätzt das Forstamt, werden es rund 1200 Festmeter sein. Krächter geht von Holzerlösen in Höhe von 48.000 Euro aus. Das allerdings sei die nächste große Unsicherheit, weil man nicht wisse, wie sich der Holzpreis entwickele. „Er wird eher fallen als steigen“, so Krächter angesichts der Holzmassen, die auf dem Markt sind.

Nach den extrem trockenen Jahren 2018 und 2019 stehe zu befürchten, dass es auch 2020 so weitergehe, sagt Krächter und spricht von einer „extrem schwierigen Situation“

>>>> HINTERGRUND: Natürliche Abwehr

Ist vom Borkenkäfer die Rede, so ist damit in den meisten Fällen der Buchdrucker oder Kupferstecher gemeint. Sie entwickeln sich unter der Rinde. Dort fressen sie Gänge in den weichen Rindenbast und schädigen so die betroffenen Bäume, weil sie deren Saftstrom im Baumstamm unterbrechen und die Bäume so zum Absterben bringen.

Als natürliche Abwehrreaktion harzt eine vom Borkenkäfer befallene Fichte die Schädlinge aus. Durch die extremen Trockenperioden in den vergangenen beiden Jahren ist natürliche Harzproduktion der Bäume allerdings mindestens reduziert, wenn nicht durch den Trockenstress sogar komplett ausgefallen.

Ob ein Baum vom Borkenkäfer befallen ist, lässt sich leicht erkennen. Bei befallenen Bäumen verfärbt sich die Krone erst rot und später grau. Am Stamm lassen sich Ein- und Ausbohrlöcher des Käfers entdecken. Für einen Befall spricht auch braunes Bohrmehl direkt vor dem Stamm. Besonders eindeutig ist der Borkenkäferbefall jedoch unter der Rinde zu sehen: Dort zeichnen sich die Gänge des Käfers deutlich im Holz ab und bilden feine

Linien in alle erdenklichen Richtungen.