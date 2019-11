Bödefelder wünschen sich zum Jubiläum einen Sessellift

Bödefeld. Investitionen stehen zum Jubiläum des Hunaulifts an. Das startet mit einer Party am 14. Dezember. Wir verlosen schon mal Ski-Tagespässe.

In diesem Jahr feiert der Hunaulift in Bödefeld 50-jähriges Bestehen. Für Betriebsleiter und Geschäftsführer Christian Lingemann ein guter Anlass, für einen Rückblick auf bewegte Jahre und einen Ausblick in die Zukunft. Fest steht: Es soll Investitionen geben. „In welcher Form ist noch nicht klar“, so Lingemann. Denkbar sei ein Sessellift, um mit Skigebieten wie Winterberg oder Willingen weiter mithalten zu können, oder Investitionen in die bestehende Technik.