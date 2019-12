Ausverkauft! Mehr als 600 Besucher haben in der Mescheder Stadthalle einen Comedyabend vom Feinsten erlebt. Eingeladen hatte dazu das Stadtmarketing Meschede, das den Abend wie schon 2018 mit dem gebürtigen Mescheder Comedian Andre Kramer organisiert hatte.

Comedy-Nacht, Meschede Fotos Brigitta Bongard

Kramer moderierte als Conférencier den Abend, an dem die Comedians Osan Yaran, Jan van Weyde, Dennis Grundt und Headliner Bastian Bielendorfer das Mescheder Publikum begeisterten. Nachdem bereits die erste Auflage der Comedy-Nacht im vergangenen Jahr ein Riesenerfolg gewesen war, sorgte auch dieser Abend für eine Woge der Begeisterung.

Schon bei der Anmoderation war das Gelächter groß, als Andre Kramer ankündigte, dass der an zweiter Stelle eingeplante Dennis Grundt erst später auftreten werde, da er sein Navi falsch programmiert hatte. Statt wie die anderen Künstler eine Pizza bei Saracino in Meschede zu essen, stand der Hamburger vor der Stadthalle in Meppen. Fängt schließlich auch mit „Me“ an...

Als erster Comedian stand Osan Yaran auf der Bühne. Der Berliner mit türkischen Wurzeln wurde im „Quatsch Comedy Club“ bekannt und spricht gern über das deutsch-türkische Zusammenleben, seinen Hass auf die Deutsche Bahn und das Leben als Vater.

Basti Bielendorfer sprang kurz nach diesem Bild auf die Bühne zurück - wie „ein Panther mit Hüftdysplasie“. Foto: Bongard

Für einen Running Gag sorgte Yaran mit der Bitte an den Lichttechnicker, das Saallicht anzuschalten, weil er einen Blick auf das Publikum werfen wollte. Es blieb allerdings dunkel. Auch die folgenden beiden Künstler baten um mehr Licht – ebenfalls erfolglos. Erst beim Auftritt von Bastian Bielendorfer klappte es schließlich.

Zweiter Comedian auf der Bühne war Jan van Weyde. Mit viel Humor wurden alltäglich Situationen auf die Schippe genommen und der tägliche Wahnsinn des Lebens bearbeitet. Auch seine Parodie auf die Synchronisation des britischen Kochs Jamie Oliver im deutschen Fernsehen sorgten für großes Gelächter.

Nach der Pause war dann auch Dennis Grundt mit seinem „stabilen Bart“ in Meschede angekommen und hatte mit seiner Irrfahrt eine perfekte Vorlage für echte Stand-up-Comedy. Das Publikum hatte inzwischen Bauchschmerzen vor Lachen und Lachtränen kullerten.

Nicht immer ganz jugendfrei

Andre Kramer schaffte zwischen den Auftritten der eingeladenen Künstler immer wieder gelungene Übergänge. Und verwies immer wieder darauf, dass der Zeitplan an diesem grandiosen Abend völlig aus dem Ruder laufe.

Als Letzter trat Bastian Bielendorfer auf, der in unglaublich lustiger Art sein schweres Schicksal als Lehrerkind per Comedy verarbeitete. Bielendorfer, hatte sein Publikum perfekt im Griff und setzte mit seinem Programm einen krönenden Schlusspunkt.

Nach der Vorstellung standen dann alle fünf Comedians im Foyer der Stadthalle parat für Selfies und Schulterklopfer. Andre Kramer sagte: „Das war ein toller Abend. Wir sind das von Meschede ja auch so gewöhnt. Es beginnen auch schon die Planungen für die Comedy-Nacht 2020.“