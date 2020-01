Die Gustav Peter Wöhler-Band präsentiert am morgigen Freitagabend, 31. Januar, um 20 Uhr im Bestwiger Bürger- und Rathaus ihre Lieblings-Liebeslieder. Unsere Zeitung verlost fünf mal zwei Freikarten für den Abend.

Das Quartett um den bekannten Schauspieler Gustav Peter Wöhler hat sich für das neue Programm den Titel eines Roxy Music-Songs ausgewählt: „Love Is The Drug“. Und passender könnte er kaum sein. Denn die Liebe ist wichtigstes Thema, Inspiration und Antrieb für die Lieblingssongs, die von Gustav Peter Wöhler (Gesang), Kai Fischer (Piano), Olaf Casimir (Bass) und Mirko Michalzik (Gitarre) auf ihre ganz eigene Weise neu interpretiert werden.

Dabei zeigt sich die Liebe auf musikalische Weise als Droge, der man sich kaum entziehen kann. In bewährter Weise schlägt die Band Brücken zwischen Stars und One-Hit-Wondern, Klassikern und persönlichen Entdeckungen - so interpretiert sie beispielsweise Songs von U2, Sting und Nena. Die Tournee läuft sehr erfolgreich. Auch in Bestwig hat die Gustav Peter Wöhler-Band mit zwei früheren Programmen bereits begeistert.

