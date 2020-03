Bestwig. Bei den Straßenbaubeiträgen hapert es an den Details. Die Gemeinde Bestwig wartet immer noch auf konkrete Aussagen des Landes.

Es ist in NRW immer noch nicht konkret geregelt, wie es mit den Straßenbaubeiträgen vor Ort weitergehen wird. Das wurde in Bestwig im Gemeindeentwicklungsausschuss deutlich. „Wir kommen nicht so richtig weiter“, sagte Vorsitzender Martin Bracht (CDU).

Die Gemeindeverwaltung hatte einen Sachstandsbericht gegeben. Die Botschaft dabei: Es hapert bei den Details. In NRW war zum Jahresbeginn ein Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes in Kraft getreten. Inhalt ist, es müssen weiter Beiträge von den Straßenanliegern gezahlt werden, allerdings werden einzelne Punkte dabei aktualisiert.

Künftig sind Gemeinden zum Beispiel verpflichtet, ein Straßen- und Wegekonzept aufzustellen, das mittelfristig zeigen soll, wann eine Sanierung ansteht. Dazu wollte das Ministerium für Heimat und Kommunales ein verbindliches Muster herausgeben – das liegt aber noch nicht vor. Die künftig verbindliche Durchführung einer Anliegerversammlung vor beitragspflichtigen Arbeiten ist in Bestwig ohnehin schon lange Praxis.

Eingeführt wird ein Ratenzahlungsanspruch für Anlieger, damit sie nicht finanziell überfordert sind – ohne Voraussetzungen. Bislang setzte das eine „erhebliche Härte“ voraus – das entfällt. Bislang war mit einer Stundung auch ein Zins von 6 Prozent verbunden. Dieser Satz passt sich künftig dynamisch der Zinsentwicklung an, wird also deutlich sinken.

Die Bestwiger Gemeindeverwaltung geht deshalb davon aus, dass sie künftig von mehr Beitragspflichtigen in Anspruch genommen werde. Für Menschen, die Sozialhilfe beziehen, könnte es einen zeitlich unbegrenzten Zahlungsaufschub geben, folge man dem Wortlaut des Gesetzes, so die Verwaltung. Die Entlastung der Anlieger wiederum bedingt ein Förderprogramm des Landes für die Kommunen: Die Richtlinien dafür gibt es aber noch nicht.



Bernd Lingemann (SPD) erinnerte daran, dass der Gemeinderat einstimmig eine Resolution beschlossen habe, in der das Land aufgefordert wurde, die Straßenbaubeiträge abzuschaffen und die Zahlungsausfälle nicht an die Kommunen weiterzugeben. Bürgermeister Ralf Péus konnte nur berichten, dass er dafür eine Eingangsbestätigung aus Düsseldorf bekommen habe und den Vermerk, die Resolution „würde beachtet“. Lingemann forderte die CDU noch einmal dazu auf, doch auf ihre Abgeordneten einzuwirken – es fehle nur eine Stimme im Landtag, „dann wären die KAG-Beiträge weg“