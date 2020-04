Bestwig: Fort Fun lässt Autokino wieder aufleben

Bestwig . Fort Fun eröffnet ab Ostersonntag Autokino wieder und spielt täglich zwei Filme. Popcorn und Getränke können vorbestellt werden. Die Hintergründe.

Im Freizeitpark Fort Fun fährt gerade aufgrund der Corona-Krise keine Achterbahn und es dreht sich auch kein Kettenkarussell. Für das Team allerdings kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen. Ab Ostersonntag lässt das Fort Fun daher sein Autokino wieder aufleben.

Ticketkauf nur Online möglich

„Wir haben uns direkt an die Arbeit gemacht und stehen in engem Kontakt mit den örtlichen Behörden. Dabei stützen wir uns auf die Aussagen des Wirtschaftsministeriums, die ein Autokino unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen zulässt. Es ist aktuell das Beste, was wir aus der Situation machenkönnen“, sagt Geschäftsführer Andreas Sievering.

Dank dieser Regelungen ist es max. 2 Erwachsenen oder Familien aus einem Haushalt in ihren Autos erlaubt, ausgewählte Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Die Tickets ab 22 Euro pro Auto können nur online (ab 11. April) erworben werden. Dort finden Besucher auch gastronomische Angebote, um Popcorn und Getränke vorab zu bestellen.

Täglich zwei Filme zu sehen

„Diese Maßnahmen sind alle notwendig, um die allgemein gültigen Regeln der Verordnungen und der Hygienemaßnahmen einzuhalten“, erklärt Sievering. Täglich werden zwei Filme abgespielt. Den Start am Sonntag macht dabei der Disney-Klassiker „König der Löwen“ ab 16 Uhr. Gefolgt von dem Oscar-gekrönten Film „Parasite“ um 20 Uhr. Das Autokino erfolgt auf dem Parkplatz an der Skihütte.