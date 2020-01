In einem Supermarkt in Bestwig haben Betrüger zugeschlagen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Polizei Bestwig: Betrügerpaar an der Supermarktkasse

Bestwig. Einem Betrügerpaar ist es in Bestwig gelungen, eine Verkäuferin abzulenken und Geld zu stehlen. Die Polizei sucht nach den Tätern.

Diebstahl erst später bemerkt

Der Betrug hatte sich am Samstag ereignet. Gegen 20.15 Uhr kauften ein Mann sowie eine Frau einen geringwertigen Artikel in dem Supermarkt. Nach der Bezahlung bat der Mann darum, zwei 100-Euro-Scheine zu wechseln. Durch geschicktes Reden und Ablenken irritierte der Mann die Verkäuferin. Da das Paar immer aufdringlicher wurde, wurden sie aufgefordert, den Laden zu verlassen. Erst später wurde der Diebstahl von Bargeld bemerkt.

Die Täterbeschreibung: Der Mann ist circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er trägt kurze, dunkle Haare. Seine Haut ist leicht gebräunt. Er spricht nur gebrochen deutsch. Die Frau ist circa 1,60 Meter groß und ebenfalls von normaler Statur. Sie hat lange, dunkle Haare. Sie trug einen rot-lila Pullover mit Pailletten.

Beide stiegen nach der Tat in einen Mercedes-Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen (S) und entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.