Schmallenberg. Das Philharmonische Orchester Hagen gestaltet bereits zum fünften Mal den festlichen Schmallenberger Jahresauftakt mit einem Programm.

Besonderes Programm für Neujahrskonzert in Schmallenberg

„Tänze aus der Ferne – Sehnsuchtsorte in Oper und Operette“ – unter dieses Motto haben Generalmusikdirektor und Dirigent Joseph Trafton und das Philharmonische Orchester Hagen ihr diesjähriges Neujahrskonzert gestellt.

Die Hagener gestalten damit bereits zum fünften Mal den festlichen Schmallenberger Jahresauftakt mit einem Programm, das – wie nicht anders zu erwarten - wiederum Elan, Optimismus und Schwung in die Stadthalle Schmallenberg bringen wird, in die dieses allseits beliebte Konzert nach dem Umbaubedingten Ausweichen nach Bad Fredeburg im vergangenen Jahr nun wieder zurückkehrt.

Geschichten aus anderen Kulturen

Das Konzert am Samstag, 4. Januar 2020, beginnt wie üblich um 19 Uhr. Doch traditionell begrüßt die Veranstaltergemeinschaft aus Stadt, Sparkasse und Kultureller Vereinigung bereits schon ab 18 Uhr alle gut gelaunten Schmallenberger und Gäste mit einem Gläschen Sekt, um auf das neue Jahr anzustoßen und anschließend, positiv gestimmt, den bekannten und beliebten Melodien zu lauschen.

Ebenfalls nicht neu ist, dass die Musiker zu jedem ihrer Neujahrskonzerte einen Solisten präsentieren, in diesem Jahr den japanischen Violinisten Shotaro Kageyama. Er wurde 1988 in Tokio geboren, erhielt bereits im Kindergartenalter ersten Unterricht an diesem Instrument, das er noch als Schüler an einer Musikhochschule seiner Heimatstadt studierte, später dann auch in Paris. Er erhielt zahlreiche Preise, trat mit renommierten Orchestern und Kammermusikensembles auf und ist seit einigen Jahren erster Konzertmeister des Philharmonischen Orchesters Hagen.

Bewegter Start ins Jahr

Zu Motto und Programm ihres diesjährigen Neujahrskonzertes lassen sich die Hagener wie folgt vernehmen: „Opern und Operetten entführen ihr Publikum gern an ferne Orte. Das Unbekannte ist stets ein Faszinosum und dient immer wieder als Projektionsfläche und Sehnsuchtsort. Das Neujahrskonzert nimmt die Besucher und Besucherinnen mit in die Fremde und erzählt in Form von vielfältigen Tänzen auf unterhaltsame Art und Weise Geschichten aus anderen Kulturen. Ob russische, spanische, israelische, ägyptische oder italienische Klänge – die Tänze fügen sich zu einem abwechslungsreichen und festlichen Konzert für einen bewegten Start in ein neues Jahr 2020“.

Es versteht sich von selbst, dass auch die typisch Wienerische Champagnerlaune und Walzerseligkeit nicht zu kurz kommen wird. Dafür stehen Melodien der mehr als bekannten „Walzerfamilie“ Strauß. Für das internationale und zum Teil auch exotische Flair sorgen beliebte Kompositionen von Tschaikowsky, Rimsky-Korsakow, Bizet, Mussorgski, Borodin, Saint-Saens und Richard Strauss.