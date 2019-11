Kückelheim. Der SC Kückelheim-Salwey lädt zu einer besonderen Nikolausparty ein. Dabei gibt es nicht nur was auf die Ohren!

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besondere Nikolausparty mit viel Action auf der Bühne

Der SC Kückelheim-Salwey lädt für den 30. November zur zweiten Nikolaus-Party ein. Einlass zu dieser Rock Fete für „Jung und Junggebliebene“ wird ab 20 Uhr sein.

Ab 21.30 Uhr wird dann die bekannte Cover-Rock-Band „NOISIC“ ihr Programm zum Besten geben. Nach der Premiere im vergangenen Jahr freut sich der Veranstalter zusammen mit der Band schon mächtig auf die Fortsetzung der Party. „NOISIC“ zählt zu den angesagtesten Party-Rockbands in Hessen und Rheinland-Pfalz.

Mehrere tausend Besucher begeistert

Im Jahr 2018 begeisterte die Band mehrere tausend Besucher. Die Band glänzt durch eine vielfältige Musikauswahl: Vom aktuellsten Hit, der gerade in die Charts eingestiegen ist, über echte Rockklassiker bis zu Partyevergreens von den Ärzten oder Bon Jovi. Ein „Rock’n’Roll-Medley” mit Hits von Elvis Presley und den Beatles, das „90er-Medley”, bei dem kein Tanzbein still steht oder das „NDW-Medley” mit den Hits, die auf keiner Party fehlen dürfen, machen die Show zudem außergewöhnlich und abwechslungsreich.

Bühnenshow mit viel Action

Sängerin Linda und Frontmann Michael sorgen für eine actiongeladene Bühnenshow und auch Luftgitarrenfans kommen auf ihre Kosten, wenn Meik bei Songs wie „Jump“ oder „We will rock you“ in die Saiten greift. Damit es im Gesamten rund klingt, sorgen Marcel an den Keys, Johannes am Bass und Sebastian an den Drums für den passenden Sound und einen groovenden Beat.

Die spektakuläre und einzigartige Videoshow, mit der die Band eine Vorreiterposition einnimmt sorgt für zusätzliche „Aha”-Effekte während des Konzertes. Egal, ob es die Aufforderung zum Mitsingen oder die visuelle Untermalung der Musik ist, bei „NOISIC“ wird dem Besucher nicht nur etwas für die Ohren geboten.