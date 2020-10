Banküberfall bei Eslohe: Filialleiter merkt sich die Räuber

Meschede. Über 7500 Kunden kommen täglich in den Karstadt in Meschede, in Cobbenrode bei Eslohe wird die Volksbank überfallen - die Woche vor 35 Jahren.

Über diese Themen berichteten wir vor 35 Jahren im Lokalteil unserer Zeitung.

3,5 Millionen Mark an Waren

Seit fünf Jahren ist Karstadt in Meschede: Jetzt wird umgestellt, das Kaufhaus investiert 350.000 Mark, um eine neue Wegeführung umzusetzen. Damit werden Kunden direkter an die Ware geführt, es gibt keine toten Winkel mehr. Täglich besuchen 7500 bis 8000 Menschen das Warenhaus, an langen Samstagen 11.000. 3,5 Millionen Mark beträgt der Gesamtwert aller Waren dort. Die Hälfte der Kunden kommt aus Meschede, 60 Prozent aller Kunden kommen mit dem Auto.

Explosionsgefahr im Silo

Über sieben Stunden dauert für die Feuerwehr in Wehrstapel ein Einsatz: Dort droht ein Kohlenstaubsilo bei der Firma M. Busch zu explodieren. Zuvor ist es zu einer Überhitzung des Silos gekommen, die Feuerwehr muss es komplett leer räumen und dabei Brandnester feucht halten.

Neues Einkaufszentrum

Richtfest in Bestwig: Dort ist wieder ein Bauabschnitt am neuen Einkaufszentrum fertig gestellt. Der Rewe-Kontra-Markt hat ist bereits fertig gestellt, im Frühjahr 1986 soll alles in Betrieb gehen. Sieben Millionen Mark werden an der Hauptstraße investiert in die neuen Läden, in zwei Praxen und für neue Wohnungen.

Gesetzeshüter ohne Waffen

Diebe im Fort Fun: Sie suchen sich ausgerechnet das Büro des Sheriffs aus! Gestohlen werden sieben antike Waffen, die nur mit Schwarzpulver schießen.

Banküberfall in Cobbenrode

30.250 Mark aus dem Tresor und der Tageskasse erbeuten zwei Räuber beim Überfall auf die Filiale der Volksbank Reiste-Eslohe in Cobbenrode. Einer wartet im Fluchtauto, der andere – maskiert mit einer Pudelmütze mit Sehschlitzen -- bedroht eine Kundin und den Filialleiter mit einer Pistole. Der Filialleiter kann sich danach bei der Flucht der Räuber aber das Autokennzeichen aus Herne genau merken. Eine Woche später kann die Polizei in Bochum einen ersten Verdächtigen festnehmen. Der 26-Jährige hatte sich das auffällig rote Auto für den Überfall ausgeliehen.

Freundschaft mit Le Puy

In Le Puy wird die 20-jährige Städtepartnerschaft mit Meschede gefeiert: 215 Mescheder sind mit dabei - vom Schachclub über die Feuerwehr bis zum SSV und den Judoka von TuS Jahn Berge.

Größte Waldkalkung endet

Die größte Einzelaktion dieser Art in der Bundesrepublik endet in Fleckenberg: Im Schmallenberger Stadtgebiet sind von Hubschraubern aus seit Mai insgesamt 9600 Tonnen Kalk auf 3200 Hektar Wald gestreut worden.

Otto Schulte gewürdigt

Landrat Rolf Füllgräbe verleiht das Bundesverdienstkreuz an den Schmallenberger Bürgermeister Otto Schulte. Damit werden 24 Jahre kommunalpolitischer Arbeit von Schulte gewürdigt, unter anderem im Gemeinderat Dorlar und in der Amtsvertretung Fredeburg. Amtsvorgänger Paul Falke sagt: „Konfrontation ist ihm zuwider.“