Auftritt der „Springmaus“ in Meschede erst zwei Jahre später

Meschede. Der Werkkreis Kultur Meschede muss wegen Corona zahlreiche Termine verschieben. „Springmaus“ wird jetzt erst 2023 erwartet.

Genauso wie Kultur Pur in Bestwig muss auch der Werkkreis Kultur Meschede aufgrund der Corona-Inzidenz-Zahlen und der Entwicklung mit Verabschiedung des Infektionsschutzgesetzes sowie seiner Folgeentwicklungen im Blick auf weitere Einschränkungen alle weiteren geplanten Kulturveranstaltungen verschieben.

Engpässe in der Planung

Dies betrifft als nächstes auch die Traditionsveranstaltung des Improvisationstheaters der Springmaus für den 16. Januar 2021 in der Stadthalle Meschede. Das Programm „Total Kollegial“ wird am Samstag, 14. Januar 2023, nachgeholt. Da alle Auftritte des Bonner Theaters gestrichen wurden, gibt es Engpässe in der weiteren Planung. Um lokale Terminüberschneidungen zu vermeiden, musste eine weitere zweijährige Wartezeit auf die beliebte Comedy-Veranstaltung eingebaut werden.

Für das ausgefallene Folkkonzert mit „Sackville Street“ gibt es schon einen Ersatztermin: Sonntag, 13. Juni 2021, Stadthalle Meschede. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Konstantin Wecker im März

Das Verlegungskonzert mit Konstantin Wecker am 4. März 2021 in der Stadthalle ist unter den gegebenen Besucherbeschränkungen der Corona-Pandemie schon ausverkauft. Auch hier kann es noch eine zweite Auftrittsverschiebung geben, damit möglichst alle in den Genuss kommen können, Konstantin Wecker erstmalig in Meschede live zu erleben.

„Hoffen wir alle schnell auf einen Impfstoff, damit der Kulturbetrieb schnell wieder ans Laufen kommt“, so der Vorstand in einer Mitteilung.