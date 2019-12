Stockhausen. In Stockhausen bei Meschede werden Taschenlampen für Praktiker erfunden. Sie sind auch bei Polizisten und Spezialeinheiten im Einsatz.

Auch Spezialeinheit beim Militär vertraut diesem Licht

Doch, Frauen und Männer sind unterschiedlich. Ja, selbst sogar bei Taschenlampen. Frauen bevorzugen kleine und handliche Modelle, die sie in die Tasche stecken können, wenn sie abends zum Beispiel mit dem Hund noch eine Runde drehen. Das starke Geschlecht mag es eher kraftvoller: „Männer möchten, übertrieben gesagt, ihre Ranch ableuchten“, sagt Klaus Hermann Beyen und lacht. Er kennt sich aus: Seit 1999 fertigt Beyen auf dem Gutshof in Stockhausen Taschenlampen an.

Anforderungen an eine perfekte Taschenlampe

1979 hatten ihn bei einer Reise in die USA die starken, praktischen Taschenlampen fasziniert, die es dort zu kaufen gibt. Vergleichbares gab es auf dem deutschen Markt nicht. Beyen war damals im Rettungsdienst tätig. Er weiß also, dass Praktiker gutes Licht für ihre Arbeit schätzen.

Zunächst importierte er Taschenlampen aus den Staaten, dann dachte er sich: „Man könnte doch auch in Deutschland Taschenlampen fertigen.“ Er gründete das Unternehmen „BOS-Schutz & Ausrüstung“. Die Abkürzung bedeutet „Behörden mit Ordnungs- und Sicherheitsaufgaben“, eine seiner Zielgruppen. Er setzte sich mit zwölf Polizisten an einen Tisch, die die Anforderungen an eine perfekte Taschenlampe definierten - aus Sicht von Praktikern.

Heraus kamen seine „Night-Power“-Lampen, die er noch heute in zwei Modellen anfertigt, die GTL 6 und 8. Robust, wasserdicht und rutschfest sind sie, mit starkem Licht. Sie können auch einen Stroboskop-Effekt erzeugen. Die zwölf Blitze pro Sekunde dabei kann das Gehirn nicht verarbeiten, ein Angreifer kann deshalb die Quelle des Lichts nicht lokalisieren und so nicht auf ihn zielen. Das bietet dem Besitzer der Lampe zusätzlichen Schutz. Beim polnischen Grenzschutz zum Beispiel werden Taschenlampen aus Stockhausen eingesetzt, auch viele Polizisten und eine deutsche militärische Spezialeinheit vertrauen darauf – Beyen darf aus Gründen der Geheimhaltung nicht verraten, welche.

Auch Taschenlampen verändern sich. Anfangs nutzte Beyen Xenon-Licht, inzwischen hat die LED Einzug gehalten. Begonnen hat er mit einer Lichtleistung von 80 Lumen. Heute sind es 1100. Das reicht auch, um eine Ranch abzuleuchten…

Gute Arbeit spricht sich herum

Taschenlampen aus Stockhausen sind keine Wegwerfartikel. Die sind ein bisschen für die Ewigkeit gemacht. Nachhaltig und langlebig sollen sie bewusst sein: „Warum muss es immer ein neues Design sein?“ Bei den Night-Power-Lampen können die LED-Leuchtmittel einfach gewechselt werden, die meisten anderen Hersteller verbauen diese fest – nicht gerade umweltfreundlich.

Und wer es bunt möchte, kein Problem – lieferbar sind rot, grün, blau und auch Infrarot. Beyen gibt 15 Jahre Garantie für den Service und für Ersatzteile. Das hat sich herumgesprochen. „Die Leute wissen das zu schätzen. Viele kommen auf Empfehlung zu mir“, sagt der 59-Jährige. Neulich, bei der Messe „Jagd und Hund“, kam ein Niederländer an den BOS-Stand: Der Mann war Schornsteinfeger, die Taschenlampe aus den Anfängen von 1999 nutzte er immer noch bei der Arbeit. Inzwischen war die einst schwarze Lampe blitzblank vom ständigen Gebrauch.

Dunkler geht es nicht

Zugenommen hat der Zubehörmarkt. Es gibt inzwischen Holster oder Unterarm-Manschetten, an denen die Lampe befestigt werden kann, um die Hände frei zu haben, sie sind als Kopflampen verwendbar für Radfahrer oder Jogger. Es gibt mittlerweile einen Fernschalter, um die Taschenlampe lautlos einschalten zu können – wichtig für Jäger beim Ansitz. Klaus Hermann Beyen ist selbst Jäger. Er kennt die speziellen Bedürfnisse. Einem alten Jäger zum Beispiel fehlte das Licht auf der Leiter hinunter vom Hochsitz. Beyen erfand ein spezielles Halsband, an dem die Taschenlampe nach unten leuchtet. Das Erprobungslabor von BOS ist direkt vor der Haustür: Dunkler wie dort geht es kaum.

Mit einem chinesischen Unternehmen hat BOS eine Kooperation:

Die kleinste hellste Taschenlampe der Welt – aus Stockhausen. Foto: Privat

Gemeinsam entwickelten sie die „Angryfox“ - die kleinste hellste Taschenlampe der Welt mit einer Leistung von 630 Lumen, betrieben mit einer Fotobatterie.

