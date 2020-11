Art Pop: Mescheder Musiker nutzt viel Raum für Experimente

Meschede. Lukas Streich stammt aus Meschede, studiert in Münster und lebt in Berlin. Er steht für experimentelle Musik. Über Art Pop.

Musik wird in Meschede groß geschrieben und Musiker aus der Stadt fahren immer wieder Erfolge ein. Auch Lukas Streich (26) gehört mit dazu. „Ich wollte schon immer in einer Band spielen“, sagt der Musikstudent. Nach seinem Abitur am Städtischen Gymnasium begann er in Münster das Studium, wo er auch seine Bandkollegin Jasmina de Boer kennenlernte. Seitdem machen die beiden Pop-Musik, in der es viel Raum für Experimente gibt.

„Der Stil nennt sich Art Pop, was ein sehr offener Begriff ist. Wir machen experimentelle Musik. Außerdem sehen wir es so, dass unsere Musik neu ist und sich ständig weiterentwickelt. Wir haben klare Vorstellungen von dem, was wir ausdrücken und rüberbringen wollen“, erklärt Streich. In ihren lyrischen Texten setzt sich die Band mit politischen Meinungen systemkritisch mit ihrer Umwelt auseinander. „Der Kapitalismus fühlt sich an wie eine Maschine, die menschliches Leben als Treibstoff verbraucht und in der wir selbst zu dieser Maschine werden.“

Schlagzeug und Synthesizer

Dabei erzeugen das Duo mit Schlagzeug, Synthesizer-Klängen und der Stimme von Sängerin Jasmina de Boer eine düstere, aber dennoch eingängige Atmosphäre. Auch in ihren Videos spiegeln sich zwischenmenschliche Missstände wider, die die beiden spektakulär in Szene setzen. Für ihr Video zum Song „Lingual“ lernte de Boer, einen Gabelstapler zu fahren, mit dem sie einen am Boden liegenden Menschen hochhebt. Heraus kam ein sehenswertes und nachdenklich stimmendes Video.

Dass das Konzept minimalistischer Musik mit tiefgründigen Texten und aufrüttelnden Bildern aufgeht, wurde mit der Nominierung für den pop-NRW-Preis klar. „Wir haben zwar nicht gewonnen, aber die Nominierung war schon toll“, sagt Streich. Der Förderpreis wird vom Landesmusikrat NRW und dem NRW-Kultursekretariat an die herausragendsten Bands und vielversprechendsten Newcomer vergeben. Und so geht es weiter: Lukas Streich studiert in Münster Musik und lebt in Berlin.

„We will kaleid“ mit neuer EP

Seit anderthalb Jahren ist er mit Jasmina de Boer bei dem Label „Sinnbus“. Jetzt hat die Band „We will kaleid“ eine neue EP mit dem Titel „Tongue“ auf den Markt gebracht. Darauf zu hören sind fünf facettenreiche Stücke, in denen der Kampf um das Ausbrechen aus einer Abwärtsspirale auch weiter ein Thema sind, es aber ansonsten hauptsächlich um Sprache und Kommunikation geht. Eigentlich hatte das Duo in diesem Jahr geplant, unter anderem mit der Band Hundreds auf Tournee zu gehen, was dann lagebedingt wie bei allen Künstlern ins Wasser fiel.

Dennoch sagt Lukas Streich: „2020 ist mehr passiert, als gedacht. Wir haben auf dem Reeperbahn-Festival gespielt und auch ein Streamingkonzert gemacht. Das Streamen ist allerdings recht schwierig, auch weil einfach der Kontakt zu den Leuten fehlt. Wir versuchen es trotzdem umzusetzen.“ Das zweite Streaming-Konzert hätte am Donnerstag unter MW:M live (Most wanted Musik) um 20 Uhr stattfinden sollen, kann aber leider coronabedingt voraussichtlich nicht gespielt werden.

Fördergelder wegen Corona

Lukas Streich produziert neben dem Geschehen mit der eigenen Band auch für andere Bands, wie unter anderem für Jason Pollux, Lota und andere und ist als Tontechniker ist er vor allem mit der Band „Jules Ahoi“ unterwegs. „Für Künstler gibt es zwar auch Fördergelder, aber das ist langfristig keine Lösung. Ich denke schon, dass langfristig angelegte Kulturförderungen eine Lösung sein können, oder zumindest einen Teil zur Erhaltung von Kultur beitragen können und das auch notwendig ist. Aktuell, auf die Corona Situation bezogen, gab es in NRW ja sogar eine relativ gut angelegte Künstlerförderung mit Stipendien über 7000 Euro. In Berlin gab es dieses Angebot leider nicht. Aber hoffentlich kommt da noch was. Und da wir jetzt nicht auf Tour sind, haben wir zumindest Zeit, neue Sachen auszuprobieren und unsere Kunst weiterzuentwickeln“, so Streich.