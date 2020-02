Arnsberger (39) verkauft Drogen in Schmallenberg

Weil die zu erwartende Freiheitsstrafe über vier Jahre lag, wurde die Anklage der Staatsanwaltschaft wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vor dem Landgericht verhandelt. Ein 39-jähriger aus Arnsberg soll mehrere Kilo Marihuana, Haschisch und Amphetamine und zusätzlich MDMA und Kokain besessen und damit gehandelt haben - auch in Schmallenberg. So lauteten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen den Drogenabhängigen ohne festen Wohnsitz, der seit seiner Festnahme Anfang Juli letzten Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Sein 35-jähriger Bruder aus Arnsberg musste sich wegen Beihilfe verantworten.

In frühen Jahren Drogen verfallen

Das Bruderpaar war bereits in frühen Jahren den Drogen verfallen. Als einen vorrangigen Grund nannten die beiden Verteidiger, Dr. Gau und Thorsten Hönnescheidt aus Dortmund, die verheerenden familiären Umstände, in denen die damaligen Kinder bzw. Jugendlichen leben mussten. Der Vater und einige Kinder lebten derzeit in Sundern. „Unser Vater war Alkoholiker, ein Despot, der an uns brutale Gewalt ausübte“, so die beiden Brüder. Die Mutter von fünf Kindern war mit 48 Jahren verstorben, die Kinder hatten früh ein eigenes, meist unbeaufsichtigtes Leben geführt.

„Als mein ältester Bruder, zu dem ich aufgeblickt habe, 2017 starb, eskalierte meine Lebenssituation“, machte der Hauptangeklagte deutlich, der, so wie sein Bruder, die Vorwürfe einräumte. Weil es mit der Schule nicht geklappt, er zwei Handwerkerlehren geschmissen hatte und ohne Arbeit war, habe er alles, was an Drogen auf dem Markt war, konsumiert. „Ich bin stark abhängig gewesen, habe täglich bis zu 15 Gramm Amphetamine und Marihuana gebraucht.“

Konsum eskalierte

Als vor drei Jahren sein Bruder verstarb, sei sein Konsum eskaliert. Deswegen habe er mit dem Handel angefangen. Da er ohne festen Wohnsitz war, habe er die Drogen in der Wohnung und im Keller seines mitangeklagten Bruders versteckt. Dieser gab an, von dem Handel gewusst zu haben, denn es erschienen täglich mehrere Leute aus dem Raum Arnsberg, die Drogen kauften. „Ich bin aber auch durch das Sauerland, speziell in den Raum Schmallenberg gefahren, und habe verkauft“, gestand der 39-Jährige.

Der Sachverständige, Dr. Josef Lessman, Facharzt für Psychiatrie, gab an, dass sein Patient keine Persönlichkeitsstörung aufweise, seine Steuerungsfähigkeit sei wegen des Drogenkonsums eingeschränkt gewesen, aber nicht so stark, dass er nicht wusste, was er tat. Er sei für sein Handeln verantwortlich gewesen.

Erheblich vorbestraft

Der Gutachter regte an, ihn in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen seien gegeben, „Erfolgsaussichten ebenfalls.“ Bei dem von dem Hauptangeklagten begangenen Verbrechen sei „ein Strafrahmen von einem bis zu 15 Jahren möglich“, erläuterte der Staatsanwalt und beantragte für den erheblich vorbestraften Mann eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Bevor dort die Drogentherapie beginnt, soll ein Vorwegstrafvollzug von 12 Monaten erfolgen.

Für den 35-jährigen Angeklagten beantragte der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten wegen Beihilfe zum Drogenhandel. Ihm sollten 200 Sozialstunden auferlegt werden. Wie vom Staatsanwalt beantragt, verurteilte die 4. Große Strafkammer die beiden Angeklagten. Der Jüngere wird einem Bewährungshelfer unterstellt, muss Kontakt zu einer Suchtberatung aufnehmen und 200 Sozialstunden ableisten.