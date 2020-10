Arbeitslosigkeit in Meschede und im Hochsauerlandkreis sinkt

Meschede/Hochsauerlandkreis. In der Region werden weiter Fachkräfte gesucht, so die Agentur für Arbeit in Meschede. Die Arbeitslosigkeit liegt aber noch höher als 2019.

Die Arbeitslosigkeit ist im Bereich der Agentur für Arbeit Meschede-Soest gesunken. „Nach dem August und September zeigen sich auch im Oktober weitere Zeichen der Erholung im Hochsauerlandkreis“, so Oliver Schmale, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

„Die Zahl der Arbeitslosen ist zum dritten Mal in Folge rückläufig“, so Schmale: „Doch gerade im Vorjahresvergleich wird deutlich, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wir die Krise tatsächlichüberwinden könnten. In unserer Region werden weiterhin Fachkräfte gesucht. Wir setzen in den kommenden Monaten alles daran, den Menschen über Qualifizierungsangebote eine bessere Absprungbasis für die Rückkehr in Arbeit zu verschaffen. Mein Appell an Arbeitsuchende und Arbeitgeber: Melden Sie sich bei uns, wir beraten Sie gern in allen Fragen rund um Qualifizierung und Weiterbildung.“

1128 mehr Arbeitslose als 2019

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Oktober 2020 gesunken. Insgesamt waren 6895 Menschen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind das 148 oder 2,1 Prozent weniger. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 1128 Menschen bzw. 19,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt im Oktober 4,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,7 Prozentpunkte).

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 3249 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 101 Personen bzw. 3 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 852 Personenoder 35,5 Prozent. In der Grundsicherung sind 47 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 276 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt zählen 3646 Personen und damit 52,9 Prozent aller Arbeitslosen zur Grundsicherung.

699 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 87 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 168 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 11,1 Prozent zum Vormonat bzw. plus 31,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Steigende Zahl bei Langzeitarbeitslosen

Die Anzahl älterer Arbeitsloser ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 26 oder 1 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 332 Arbeitslose mehr (+15,6 Prozent). Insgesamt sind 2456 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis gestiegen. 2614 Menschen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 79,8 Prozent (2087 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit dem Vormonat sind das 53 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 531 Personen

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 463 Stellen gemeldet (-11 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2431 offene Stellen, 59 mehr als im Vormonat und 499 weniger als im Vorjahresmonat.

Die Zahlen für Meschede und Schmallenberg

In Meschede sind im Oktober 1193 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 63 weniger als im September gewesen. Unter ihnen sind 135 Jüngere bis 25 Jahren (13 weniger) und 43 Ältere ab 50 Jahren (elf weniger). Die Arbeitslosenquote beträgt 4,2 Prozent.

In Schmallenberg sind im Oktober 478 Menschen arbeitslos gemeldet, zwei mehr als im September. Unter ihnen sind 49 Jüngere bis 25 Jahren (elf weniger) und 190 Ältere ab 50 Jahren (drei mehr). Die Arbeitslosenquote beträgt 3,3 Prozent.