:Die Arbeiten am neuen Outdoor-Fitnesspark auf dem Bestwiger Valmesportplatz haben begonnen: Bürgermeister Ralf Péus (li.) und Dipl.-Ing. Hubertus Kreis vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde Bestwig.

Sport Arbeiten für Outdoor-Fitnesspark in Bestwig haben begonnen

Bestwig. Lust auf ein neues Sport-Angebot? Schon bald wird der Outdoor-Fitness-Park in Bestwig zu nutzen sein.

Am Bestwiger Valmesportplatz haben die Arbeiten für den neuen Outdoor-Fitnesspark begonnen. Im südlichen Bereich des Sportplatzes, der bisher aus Rasenflächen besteht, werden - wie bereits berichtet - zehn Stationen aus fest installierten Edelstahl-Sportgeräten zu einem Bewegungs-Parcours, der sowohl Kindern und Jugendlichen wie auch Erwachsenen zur Verfügung steht.

Ein Teil der bisherigen Aschenbahn wird zu einer Finnbahn für Laufsportler umgebaut. Mit dem Bewegungs-Parcours sollen künftig noch mehr Sportler eingeladen werden, auf dem Valmesportplatz aktiv zu werden. Genutzt werden können die Angebote über den TuS Velmede-Bestwig.

Finnbahn bereits zu erkennen

Das gilt auch für die Finnbahn: Die Strecke besteht aus einem rund 20 Zentimeter dicken Belag aus Holzschnitzeln. Mit einer Breite von rund 2,20 Metern und einer Länge von rund 200 Metern führt die Strecke vom Kabinentrakt am nördlichen Ende der Sportanlage entlang der Valme in Richtung Süden.

Der Verlauf der Finnbahn ist aktuell schon zu erkennen: Im südlichen Bereich des Sportplatzes beschreibt die Bahn eine Kehre und führt dann zum Ausgangspunkt zurück. Bereits in etwa zwei Wochen, so das ausführende Unternehmen, soll die Finnbahn weitgehend hergestellt sein. Im Anschluss werden die Edelstahl-Sportgeräte aufgebaut, so dass - eine entsprechende Witterung vorausgesetzt - der Outdoor-Fitnesspark möglicherweise noch im Herbst von ersten Aktiven genutzt werden kann.

Leader-Förderung macht es möglich

Möglich wird das Projekt durch eine Leader-Förderung. 65 Prozent der Gesamtkosten von 100.000 Euro werden auf diese Weise aus Fördermitteln getragen. Den verbleibenden Eigenanteil von 35 Prozent übernimmt die Gemeinde Bestwig.