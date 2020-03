Arbeit an einer Strategie für die Mescheder Stadtbücherei

Meschede. Spiele und Tonies, ein neues Audiosystem schon für kleine Kinder, sind stark gefragt in der Stadtbücherei Meschede. Der Bestand wird aufgestockt.

Die Stadtbücherei Meschede blickt positiv auf das Jahr 2019 zurück. Neue Angebote im Medienmix und ein breites Veranstaltungsangebot sorgten zuletzt für eine steigende Beliebtheit der Einrichtung, besonders bei der Zielgruppe der Familien mit Kindern und Jugendlichen.

60.000 Ausleihen im letzten Jahr

Den Medienmix bereichert haben besonders Gesellschaftsspiele und Tonies, ein neues Audiosystem schon für kleine Kinder. Mit beiden Angeboten hat das Büchereiteam viele neue Kundinnen und Kunden in die Einrichtung gezogen, bei der Nutzung sind sie gerade Spitzenreiter. Über 100 Tonie-Figuren und über 100 Spiele befinden sich inzwischen im Bestand. „Allerdings sind immer nur wenige im Regal – die meisten sind fast ständig ausgeliehen. Wir haben damit wirklich einen Nerv getroffen“, sagt Büchereileiterin Gisela Fildhaut. Der Bestand wird auch in 2020 kontinuierlich weiter aufgestockt. Dies gelingt auch mit Unterstützung des Fördervereins und einzelner Spender.

Insgesamt bietet die Stadtbücherei 16.722 Medien vor Ort an, dazu kommen 75.662 digitale Medien (e-books, e-audios, e-paper) auf der virtuellen Plattform www.onleihe24.de, einem gemeinsamen Portal von 40 Bibliotheken im Regierungsbezirk Arnsberg. Rund 60.000 Entleihungen wurden damit in 2019 insgesamt getätigt.

Stärkung der Lesekompetenz

Ein großes Arbeits- und Angebotsfeld neben der klassischen Ausleihe ist auch die Veranstaltungsarbeit der Stadtbücherei. Über 1500 Personen haben 2019 an 50 Veranstaltungen teilgenommen. Das Spektrum reicht von Bücherei-Einführungen für Kindergartenkinder und deren Eltern über Klassenführungen, Autorenlesungen und Vorlesewettbewerb bis hin zu großen Aktionen wie dem Sommerleseclub oder der Veranstaltung LESartEN, einer Kooperationsveranstaltung der sechs Stadtbibliotheken im HSK, bei der 2019 der Bestseller-Autor Wladimir Kaminer vor ausverkauftem Haus im Abteiforum in Meschede zu Gast war.

Mit all diesen Aktionen widmet sich das Büchereiteam aus Haupt- und Ehrenamtlichen der Stärkung der Lese-, Medien- und Informationskompetenz. „Wir versuchen, ein Ort der Kommunikation, der Bildung und Unterhaltung zu sein. Wir sind da für Kleine und Große, für Menschen unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Interessen. Wir versuchen, einen Ort anzubieten, an dem sich jede und jeder ohne Konsumzwang aufhalten kann“, sagt Gisela Fildhaut.

Dieser Aufenthaltsort werde, so die Büchereileiterin, „in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft immer stärker nachgefragt“. Das bringe die Mescheder Stadtbücherei in den vergleichsweise kleinen Räumlichkeiten immer mehr an Grenzen. Im Laufe des Jahres 2020 arbeitet das Büchereiteam daher intensiv an der Entwicklung einer zukunftsfähigen Bibliotheksstrategie. Mit der Unterstützung des Landes NRW bzw. der zuständigen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken NRW soll bis Jahresende ein tragfähiges Bibliothekskonzept entstehen.

>>>HINTERGRUND<<<

Wer die Stadtbücherei neu oder wieder entdecken möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten direkt in den Räumen am Rathaus in Meschede tun.

Oder der Bücherei auf den sozialen Kanälen folgen: bei Facebook (gemeinsam mit der Stadtbücherei Olsberg) www.facebook.com/Sauerlaender.Bib.MOB/ oder unter www.instagram.com/stadtbuechereimeschede/ bei Instagram.

Geöffnet ist die Stadtbücherei dienstags von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 12.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.