An der A 46 werden am Donnerstag Arbeiten angekündigt.

Meschede/Bestwig. Für Donnerstag sind Reparaturarbeiten an der A 46 bei Meschede und Bestwig angekündigt. Dafür müssen Anschlussstellen kurz gesperrt werden.

Anschlussstellen an A 46 bei Meschede und Bestwig gesperrt

Die Autobahnniederlassung Hamm von Straßen.NRW muss am Donnerstag, 5. Dezember, in drei Anschlussstellen kurzzeitige Sperrungen durchführen.

Gesperrt wird dann in der Anschlussstelle Enste die Ausfahrt in Fahrtrichtung Brilon von 9 bis 11 Uhr In der Anschlussstelle Bestwig wird die Ausfahrt in Fahrtrichtung Brilon von 11 bis 13 Uhr gesperrt. In der Anschlussstelle Freienohl muss die Ausfahrt in Fahrtrichtung Werl von 13 bis 15 Uhr gesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei Werl wird in diesen Bereichen die Schutzplanken reparieren. Umleitungen werden eingerichtet. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.