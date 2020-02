Meschede/Eslohe. Blomus, Mepal und Gefu stellen auf der Messe Ambiente in Frankfurt ihre neuen Produkte vor. Diese Trends greifen die heimischen Firmen auf.

Ambiente: Mepal und Gefu stellen ihre To-Go-Trends vor

Auf der Ambiente in Frankfurt zeigt die Konsumgüter-Branche ihre Trends. Konsum und Nachhaltigkeit – wie passt das zusammen? Das ist eine der großen Fragen der Messe, die als Gradmesser für die Branche gilt. Diese Neuigkeiten stellen die heimischen Unternehmen Mepal (Meschede), Gefu (Eslohe) und Blomus (Sundern/Freienohl) vor.

To-Go-Produkte von Mepal

Die neuen Thermobecher und -flaschen des holländischen Labels Mepal. Foto: Mepal

Auf der Ambiente präsentiert Mepal neue Thermobehälter. Die Botschaft des Unternehmens ist: Gut verpflegt sein, aber die Umwelt nicht mit Einwegverpackungen belasten. So greift die niederländische Firma, die ihr Deutschlandgeschäft seit einem Jahr über Meschede-Enste abwickelt, den Nachhaltigkeitstrend auf.

Die Behälter sind aus doppelwandigem Edelstahl, vakuumisoliert und sollen den Inhalt lange Zeit warm oder kalt halten. Zur Linie gehören Thermobecher, -flaschen, -lunchpots und Kaffeebecher. Der Lunchpot (500 ml) soll die Speisen beispielsweise zwölf Stunden heiß halten (oder 24 Stunden kalt).

Weitere Themen sind ein Besteckset aus Edelstahl, das sich in einer Kunststoffhülle zusammenstecken und so zum Picknick oder Camping (ein weiterer Trendmarkt) transportieren lässt.

Und Kooperationen mit Disney: Eine Produktlinie für Pausenbrotboxen und Trinkflaschen ziert zum Beispiel die populäre Eiskönigin Elsa.

Auch am Standort gibt es Neuigkeiten: Aktuell arbeiten zehn Angestellte im alten ITH-Gebäude in Enste. Nachdem der Showroom mit Besprechungsraum fertiggestellt ist, soll als nächstes ein Musteraufbau des neuen Shop-Systems eingerichtet werden. In Meschede sollen dann alle Kunden empfangen und Außendiensttagungen durchgeführt werden.

Gefu: Mühlen und Bienenwachs

Gefu setzt auf Nachhaltigkeit: Dazu gehören neuerdings auch Tücher aus Bienenwachs. Foto: FOTOGRAFIE BJOERN LUELF

Nachhaltiger Konsum ist auch für den Esloher Küchenwerkzeughersteller Gefu ein Thema: Das Unternehmen stellt auf der Ambiente langlebige Mehrwegprodukte vor: Befüllbare Kaffeekapseln, Trinkhalme aus Glas, wiederverwendbare Bienenwachstücher und Obst- und Gemüsebeutel sind ein paar Beispiele aus der neuen Produktpalette. Aber auch plastikfreie Lunchboxen aus Bambus oder Edelstahl gehören dazu.

Neue Maßstäbe beim Würzen möchte das Unternehmen mit einer Designserie mit dem geschützten Namen X-Plosion setzen. Dahinter verbergen sich Mühlen mit einem eigenentwickelten Präzisionsmahlwerk, Chilischneider und Streuer. Material: Edelstahl und schwarzer Edelstahl. Auf der Messe wird die Serie mit dem German Design Award und dem Kücheninnovationspreis 2020 ausgezeichnet. Die Pfeffer- und Salzmühlen gibt es in verschiedenen Größen und kosten ab 19,95 Euro.

Auch am Standort in Eslohe wird sich 2020 etwa tun: Im Sommer erfolgt der Spatenstich zur Erweiterung des Lagers. Es entstehen dann 2500 zusätzlichen Palettenplätze.

Materialmix bei Blomus

Blomus hebt Steingut-Geschirr in die Moderne. Foto: Blomus

Die Schwerpunkte des Design-Labels Blomus liegen auf Designprodukten für die Inneneinrichtung. Auf der Ambiente stellen die Sauerländer eine umfangreiche Serie Wohnaccessoires vor, die zweckmäßig und schön zugleich sein sollen – vom schicken Duschwischer, über Raumdüfte und Kissen bis hin zu großen Pflanzgefäßen.

Blomus bleibt seinen Edelstahlprodukten treu, gibt ihnen jedoch eine neue, minimalistische Form. Dazu gehört zum Beispiel die Gießkanne Planto mit einer organischen, schlichten Silhouette. Sie kostet ab 60 Euro. „Unseren ursprünglichen Fokus auf Edelstahl ergänzen wir durch neue Materialien wie Steingut, Kork, Leinen, Beton und Holz, die unser bestehendes Produktsortiment perfekt komplettieren“, so das Unternehmen, das bis 2011 in Freienohl produziert hat.

Vorgestellt wird auch das Tafelservice Mio, das von Nina Thöming (Flöz Design) entworfen wurde. Die Teller, Schalen und Becher gibt es in drei Farben (grau, grün, cremeweiß), sie passen zusammen, wirken aber auch allein. Das altbacken klingende Material Steingut wird so in die Moderne gehoben.

Nebst Material und Form spielen bei Blomus auch Farben eine größere Rolle.

Die Palette der Vasen-Linien Colora und Lily umfassen beispielsweise insgesamt elf Farben, die so klangvoll heißen wie Mirage Grey, Moonbeam oder Agave Green. Die Vasen sollen Akzente in der Wohnung oder im Haus setzen, lassen sich aber auch kombinieren.

Im Zentrallager im Freienohler Gewerbegebiet Brumlingsen arbeiten derzeit 20 Mitarbeiter. Von dort werden mehr als 1200 unterschiedliche Blomus-Artikel versendet. Auch das Blomus-Outlet befindet sich in Freienohl. Dort werden Produkte 2. Wahl und Auslaufmodelle zu einem reduzierten Preis verkauft. Blomus gehört zur SKS-Gruppe mit Sitz in Sundern.