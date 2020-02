Als der Bundeskanzler das Schützenfest in Meschede lobt

In der Satzung der St.-Georgs-Schützenbruderschaft Meschede e.V. heißt es in §2, Abs. 2: „Um Eintracht und Gemeinsinn zu pflegen und zu fördern und die Treue zu Kirche und Glauben sinnfällig zum Ausdruck zu bringen, wird in jedem Jahr am Fronleichnamstag das Schützenfest im Rahmen einer besonderen Festordnung gefeiert.“

Urkunde aus dem Jahr 1486

Die Anfänge einer der ältesten Schützenbruderschaften unseres Landes, der St.-Georgs-Schützenbruderschaft finden wir in der Urkunde aus dem Jahr 1486 „Bürgersprache der Freiheit Meschede“. Dort heißt es: „Item wenn ein Glockenschlag bei Nacht käme, soll ein jeglicher auf den Markt kommen mit seiner Wehre und dann tun nach dem Rat des Bürgermeisters und des Rates.“

Andreas Wrede, Hauptmann der Bruderschaft. Foto: Privat

Es geht um den Schutz der Gemeinschaft, die durch eine allgemeine, bürgerliche Wehrpflicht gewährleistet wurde. Die Schützenbrüder beschützten und verteidigten ihre Siedlung. Dazu gehörte im Notfall natürlich auch das „Hauen und Stechen“. Diese Schutzfunktion umfasste damals auch die Begleitung der Fronleichnamsprozession. Die Schützenbrüder haben sich von Anfang an auch als „kirchliche“ Bruderschaft verstanden, die die „Treue zu Kirche und Glauben“ gleichrangig neben die Wehrverpflichtung stellt.

Bewahrung der kirchlichen Zeugnisse

Beides hat sich bis heute erhalten. Die Bewahrung der kirchlichen Zeugnisse der Vergangenheit, wie zum Beispiel Unterhalt und Pflege der St.-Georgs-Kapelle und die traditionelle Förderung des Schießsports.

Der Ablauf ihres Schützenfestes dürfte den Mescheder Bürgern vertraut sein wie keine andere traditionelle Festlichkeit: Natürlich gibt es Freibier, der urkundliche Beleg findet sich im Stadtarchiv und datiert früher als jede Urkunde zum Schützenfest selbst... Seit 1937 gibt es das Kinderschützenfest, es ist ebenfalls fester Bestandteil im heutigen Ablauf. Auch der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard schätzte das Schützenfest von St. Georg in Meschede. Er wies bei seinem Besuch in Meschede 1966 darauf hin, das Mescheder Schützenfest sei sehr löblich, sehr sozial und solidarisch, da jeder mit jedem anstoßen könne.

Seit 2014 mit Schützenkönigin

Seit 2014 gibt es eine Schützenkönigin, und seit 2016 sind die Frauen nicht mehr Zaungäste, sondern dürfen als Gäste mit unter die Vogelstange. „Wir schützen und gestalten unsere Heimat“: So lautet das Motto des Schützenhauptmanns Andreas Wrede. Jung und alt kommen zusammen, das Schützenfest ist immer auch ein Generationentreff. „Wo sonst kommen heute noch drei Generationen fröhlich zusammen?“

Auch die Schützenhalle, die allen Bürgern zur Verfügung steht, trägt zur Gemeinschaft der Menschen in Meschede bei. Andreas Wrede ist, familiär geprägt, seit seinem 16. Lebensjahr Schützenbruder. Als Ratsherr kennt er die kommunalpolitischen Herausforderungen unserer Zeit. Er wirbt für Meschede als „Stadt für junge Familien“. Dazu gehörten ein umfassendes Freizeitangebot und eine intakte, generationenübergreifende Gesellschaft. „Das sind auch die Ziele der St.-Georgs-Schützen“. Der Schützenhauptmann sieht der Zukunft gelassen entgegen und hält sich an das Zitat von Adolph Kolping: „Die Nöte der Zeit werden uns lehren, was zu tun ist.“

Freundschaft zu Meschede-Nord

Wichtig ist ihm auch die freundschaftliche Verbindung mit der Schützengemeinschaft Meschede-Nord: „Dort bin ich ebenfalls Mitglied und freue mich über unsere gemeinsamen Aktionen, wie zum Beispiel die regelmäßige Wanderung beider Königsvereinigungen.“ Unserer St. Georgs Schützenbruderschaft gebührt ein dreifaches, kräftiges Horrido und ein Hussa, Hussa, Hussassassa.