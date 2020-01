Aktueller Suchtrend: Was Bestwig bei Google interessiert

Womit haben die Bestwiger im vergangenen Jahr die Internetsuchmaschine Google gefüttert? Was hat sie ganz besonders interessiert? Wo lagen die Trends? Wir haben in die Statistik geschaut - und nur Platz eins ist dabei keine große Überraschung.

Hier die Rangliste:

A46 Bestwig: Der Weiterbau der A46 zwischen Velmede und Nuttlar war nicht nur bei bei Google ein großes Thema. Die Freigabe des neuen Teilstücks am 18. November, Dreharbeiten für die Action-Serie Alarm für Cobra 11 und einen Kinofilm mit Alexandra Maria Lara waren auch im wahren Leben immer wieder Gesprächsthema in der Region.

Bestwig Ramsbeck: Dass ein Ortsteil gesucht wird, ist im Ranking einmalig - und ein Phänomen, das weder in der Rangliste von Schmallenberg noch von Meschede auftaucht. Wer die Suchmaschine mit den Begriffen „Bestwig Ramsbeck“ beschäftigt bekommt übrigens als ersten Treffer das Sauerländer Besucherbergwerk angeboten.

Essbahn Bestwig: Seit 2001 betreibt die Nuttlarer Metzgerei Fischer im Bahnhof in Bestwig den Gastronomiebetrieb „Essbahn“. An anderen Bahnhöfen gibt es Burger aus der Systemgastronomie. In Bestwig dampft deftige Hausmannskost auf den Tellern. Und das kommt an.

Bergkloster Bestwig: Nur 200 Meter vom Ruhrtal-Radweg entfernt und direkt an der Sauerland-Waldroute gelegen bietet das Bergkloster Best­wig Wanderern und Rad­fahrern Bett und Früh­stück für eine Nacht oder mehr. Sogar einen längeren Urlaub kann man dort verbringen. Das Bergkloster ist Sitz des Provinzialats der Europäischen Provinz der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel.

Unfall Bestwig: Unfälle gab es in Bestwig im vergangenen Jahr leider reichlich. Viele von ihnen sorgen oft vor allem deshalb für reges Interesse, weil damit lange Staus auf der Bundesstraße verbunden sind - beziehungsweise waren. Zum Glück gibt es jetzt ja die Autobahn.

Berufskolleg Bestwig: Die Einrichtung des Bergklosters Bestwig ist ein katholisches Berufskolleg mit den fachlichen Schwerpunkten Gesundheit, Soziales und Gestaltung. Aktuell können dort folgende schulische Abschlüsse erworben werden: Fachoberschulreife (im Rahmen der Berufsausbildung zum Kinderpfleger), Fachhochschulreife und Allgemeine Hochschulreife.

Bestwig Wasserfall: Die Plästerlegge ist der einzige natürliche Wasserfall Nordrhein-Westfalens. Vor allem in den Sommermonaten sorgt er bei den Touristen häufig für eine Enttäuschung, weil er zugewuchert und nur schwer zu sehen ist. Deshalb soll gehandelt werden: Geplant ist, ihn aus seinem Dornröschenschlaf zu holen und einen Aussichtssteg zu errichten.

Sauerland Bikes Bestwig: Das Unternehmen Sauerland Moto Bikes befindet sich im Gewerbegebiet Wiemecker Feld. Auf einer Ausstellungsfläche von 300 Quadratmetern gibt es Motorräder , Motorroller, E-Bikes und Pedelecs.

Haci Baba Bestwig: Hüseyin Yusuf, der Inhaber des Döner Imbisses, der gegenüber des Bestwiger Bahnhofs liegt, machte vor vier Jahren bundesweit Schlagzeilen, weil er Döner für Bedürftige anbietet.

Highwayman Bestwig: Der Highway Man, American Bar und Restaurant an der Bundesstraße in Velmede, ist bekannt für seine Steaks, Burger und Schnitzelgerichte. Einen Namen hat sich Inhaber Ingo Krey außerdem mit seiner Pralinen-Produktion in der Adventszeit gemacht.