Ärzte raten: Jetzt noch gegen Grippe impfen lassen

Meschede. Bützchen hier, Infektion da: Der Karneval in Meschede und Umgebung läuft. Warum auch jetzt noch eine Impfung gegen die Grippe sinnvoll sein kann.

Die Grippeschutzimpfung lohnt sich auch jetzt noch. Das betont die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe. Die alljährliche Grippesaison ist in vollem Gange, aber trotzdem könne sich eine Grippeschutzimpfung auch jetzt noch lohnen. Denn insbesondere in den kalten und oft nassen Monaten am Jahresanfang sei die Gefahr, sich mit dem Influenza-Virus anzustecken, hoch.

„Wer sich jetzt noch impfen lässt, kann vielleicht nicht mehr den vollständigen Schutzerreichen, den eine Impfung im Herbst erzielt hätte. Bei einer Ansteckung kann allerdings der Krankheitsverlauf abgeschwächt werden. Die Influenza, wie die Grippe auch genannt wird, verläuft dann eventuell weniger gefährlich. Das ist wichtig, denn neben Fieber und Gliederschmerzen kann sie auch eine Lungen- oder Herzmuskelentzündung zur Folge haben“, erklärt Dr. Volker Schrage, 2. Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und Facharzt für Allgemeinmedizin.

Beim Hausarzt informieren

Für gewöhnlich dauert es nach einer Impfung etwa ein bis zwei Wochen, bis das Immunsystem genügend Antikörper gebildet hat, um den Körper wirksam gegen den Erreger zu schützen. Patienten, die sich noch impfen lassen möchten, sollten sich zeitnah bei ihrem Hausarzt informieren. Er berät auch zu der Frage, ob eine frühzeitige Impfung im nächsten Winter sinnvoll ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn Patienten einer so genannten Risikogruppe angehören, wie zum Beispiel Patienten über 60 Jahre, Schwangere,chronisch Kranke und Patienten mit einem geschwächten Immunsystem.